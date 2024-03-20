【非法活動】警搗多個非法賭場、酒吧及毒窟　涉多幢工廈拘241人

▲ 警搗多個非法賭場、酒吧及毒窟，涉多幢工廈拘241人。（資料圖片）

警方打擊屯門工廠大廈的非法活動，展開「團結守望計劃」，由去年起聯同消防處和地政署進行跨部門巡查。

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屯門警區助理指揮官（刑事）沈灝旻表示，自疫情爆發，工業大廈被非法使用問題嚴重，包括無牌酒吧、賭場和毒品交易，一旦發生意外或火災對市民生命及財產構成嚴重威脅。工業大廈的設計並非用於娛樂，很多時候會儲存危險品，非法活動是社會上隱藏的定時炸彈。屯門警區因此啟動「團結守望計劃」，執行消防條例和轉介予地政處進行後續跟進。

由去年1月至本年3月警方，警方搗破7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒窟，合共拘捕146名本地男子、95名本地女子、1名泰國籍男子和6名泰國籍女子（14至76歲），檢獲4309支酒精飲品、10張電動麻雀枱、2張賭枱、17副麻雀、20,870元現金、27,520元籌碼及酒吧和賭檔相關物品。警方亦搜獲各種毒品，包括可卡因、氯胺酮、冰毒、大麻花以及大麻糖，市值超過1.8萬元，行動涉及17個單位及9幢工業大廈。

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記者：曾秋文