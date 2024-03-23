IB攻略丨考SAT I就可入讀心儀大學　專家：完全誤導

▲ 坊間出現很多錯誤的訊息或報導，誤導市民只需考美式的SAT I，便可入讀心儀的大學，不用考高中公開試如IB、GCE A-Level或DSE，這是完全錯誤的。(iStock圖片)

坊間出現很多錯誤的訊息或報導，誤導市民只需考美式的SAT I，便可入讀心儀的大學，不用考高中公開試如International Baccalaureate國際文憑預科課程(簡稱IBDP)、GCE A-Level或DSE，這是完全錯誤的。那SAT是甚麽？這些考試之間的關係以及申請大學的基本要求等，讓大家作適當的選擇和準備。

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SAT全名是Scholastic Assessment Test，是一項由美國大學委員會College Board所主辦的學術能力評估測試。跟ACT(American College Test)一樣，SAT是美國大學用來評選學生入學的標準，當中分為閱讀、寫作及數學等項目。SAT I 的考試主要部份是推理測驗和數學，分數高低用來預測考生入讀大學後的成績。有些大學亦會以SAT I成績來衡量會否為該學生提供獎學金和獎學金的金額。

▲ SAT I 只考英語推理測驗、數學和實證式閱讀與寫作，並無涵蓋高中生應選修的科目如理科和社會科學，考試的成績只會為院校作其中一個入學標準。(iStock圖片)

大家要留意的是，SAT I 只考英語推理測驗(Reasoning Test)、數學(Mathematics)和實證式閱讀與寫作 (Evidence-Based Reading and Writing)，並沒有涵蓋高中生應選修的科目如理科和社會科學，考試的成績只會為院校作其中一個入學標準，因此並非SAT I 的成績好，便能考進心儀的大學。

美國許多院校的入學考量尚包括學生的在校成績、老師的評語、報考時的個人陳述、面試表現、曾經參與過的課外活動和社會服務等等，是一個綜合的評核，而非只看單一考試的成績。

而校内成績和老師評語方面的要求，也代表了學生需要就讀於某所中學(home schooling除外)，並擁有認可高中學制的成績 (SAT並非高中學制)。有些頂尖的美國大學，還會要求申請人遞交三至五年的中學成績作收生評審，所以即使在SAT I 考得好成績，同學們還是要修讀國際認可的中學學制。以我的學生為例，他們在修讀和應考IBDP時，如果是報讀美國的大學，還需要騰出時間來準備和應考SAT，因此是同期需要應考數個公開試，而非只考一個。

SAT II 學科測驗

SAT考試系列裏亦有學科測驗(Subject Test)，名為SAT II，主要測試考生在特定學科的知識和運用這些知識的能力，當中有文學、歷史、生物、化學、歐洲語言等22個學科。學生如報讀需要額外成績證明的學科(如某些美國院校的心理學學科)，便需要遞交SAT II有關科目的成績。

那如果同時考SAT I 及SAT II 呢？可以獲得足夠資格報讀心儀的大學嗎？那便要視乎該院校的收生要求，有些是可以的。考生每次最多只可報考三科SAT II ，所以要看只交三科的成績能否達到該院校最低的收生門欖，當然亦要配合其他條件如豐富學習經歷和傑出體育成績才能增加成功率。