飛機吵鬧｜家長搭廉航放任6孩嘈足4小時　踢櫈尖叫聲不斷激嬲港男：爽過去紅館

▲ 港男搭廉航不幸遇上6個細路，4小時機程踢櫈尖叫聲不斷。

坐飛機時，大部分人都會選擇在機上休息，享受飛行時光，若然遇上滋擾乘客，旅行的好心情瞬間跌落谷底。近日有港男於社交平台上分享，坐飛機時不幸遇上6位小朋友同時吵鬧的經歷，足足4個小時的機程，他被迫聽著6人「走廊巡迴表演」、「人肉按摩椅」等表演，最崩潰的是6人齊齊大聲嗌，使乘客們「大飽耳福」。自影片曝光後，引網民怒斥「生仔真係要考牌」。

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6小孩飛機上嘈足4小時

近日，該名港男於Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發文，分享他坐廉航時遇上6名小孩吵鬧的經歷。他表示當日乘坐香港快運航空由福岡返回香港，4小時的機程，有「6個小朋友演出，爽過去紅館」，更指「全程無悶場」，當中有空姐齊自拍、走廊巡迴表演、「人肉按摩椅」、「NBA不停換人換位」、「全程落力大嗌」等「表演環節」，他笑言前後幾排的乘客都因小朋友的演出而「大飽耳福」。帖文同時也上載了多條短片。

家長放任小孩踢櫈尖叫

從多段影片中可見，有媽媽嘗試安撫正在哭喊的小孩；有小朋友站在椅子上與家長玩耍，期間經已大笑大叫，還拿著枕頭叫小朋友「快啲！摔角呢個嘢！」，放任小朋友在機上繼續吵鬧；有另一位吸奶嘴的小朋友，則赤腳在機艙通道上來回走動。一位正在發脾氣的小朋友，更一邊大叫一邊用穿著鞋的腳狂踢前座椅子，家長不但沒有制止，只顧著與小朋友理論。

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港男指前面橫行的6個家長全都相識，他們分別各帶著一個小朋友，因此才會放任他們大吵大鬧。即使全機乘客被受影響，但空姐們也沒有出面阻止，港男更表示，空姐途中更跪地與他們合照，另外「仲有個空少都有出嚟吹水玩」。他相信家長們與空姐空少是同事或相識關係。

他又表示，他曾向家長們反映，但情況依舊沒有得到改善，有其他乘客嘗試佩戴降嘈耳機，也無法阻隔小朋友的吵鬧聲。落機時，機上椅背鞋印滿滿，他們的座位處更有餅碎。

網民怒批家長無家教

影片曝光後，一眾網民對事主的遭遇感到同情，怒批家長無家教，才會任由小孩喧鬧，表示「細路仔行為反映父母識唔識教，呢班好明顯無家教」、「嗰啲父母好自私，自己想去旅行就帶埋小朋友一齊去，控制唔到小朋友，結果要全機受罪」、「呢啲迫人包容嘅情況，真係諗起四個鐘頭要同佢哋困獸鬥就辛苦」、「我都試過，真好怕啲細路可咁好氣喊叫足幾個鐘，人間煉獄！」、「簡直係機上放養境界」等。

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責任編輯：王明芳