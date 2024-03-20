【啟德體育園】劉震：接觸逾200本地和海外團體　不少項目已有眉目

▲ 啟德體育園預計2025年啟用。（趙居逸攝）

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，現時啟德體育園公眾運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完成。預計主要設施可於2024年年底落成，2025 年上半年啟用。他又指，已經和超過200個本地、海外團體接觸，不少項目已經有眉目，但目前未適合公布。

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立法會大會上，劉震就啟德體育園的發展，回應體育演藝文化及出版界議員霍啟剛的口頭質詢。他表示，啟德體育園的工程於2019年2月展開，而一個月前，啟德體育園工程踏入重要的里程碑，以東方之珠為設計主調的主場館完成安裝所有面板。成為九龍東、維港標誌性建築。

劉震續指，整個啟德體育園的工程現在已經進入最後的施工階段。現正進行的工作，包括屋宇設備的安裝及系統測試、內部裝修、園景建築、花木種植以及天台及行人道綠化工程等。按現時的工程進度，預計啟德體育園的主要設施可於2024年年底落成。他指，在建造、修繕工程及所有的法定檢測驗收完成後，承辦方將為各項設施安排裝備運作測試。待檢測試運和各項測試滿意後，啟德體育園將於 2025 年上半年啟用。

至於餐飲配套方面，劉震指，主場館內專為 57 間行政商房設有餐飲服務承辦商，提供各式各樣的高端餐飲選擇。主場館內，亦設有30多間酒吧和餐飲設施，規模與國際其他類似體育館相若，相信足以應付餐飲需求。在大型活動舉行期間，啟德體育園公司亦會因應不同活動和賽事規模和需要，安排10至20個流動的餐飲攤位，因應實際情況靈活地增加，並提供價格合理的多元美食。

啟德體育園諮詢委員會下季成立

另外，霍啟剛指，立法會2019年的文件中提及在體育園開始營運前一年，會成立一個高層次的諮詢委員會，包括政府、體育界等，他認為該委員會可群策群力為香港搶活動，關注委員會何時成立。劉震表示，預計下一季，即4至6月之間成立，屆時會廣泛邀請體育界、旅遊界等組成委員會，為體育園提供不同意見，以發揮其最大功能。

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記者：趙居逸