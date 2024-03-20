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開心速遞丨林淑敏跑10K賽打破個人紀錄 　 成功抗癌後靠跑步保持健康

娛樂 16:54 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

「大小姐」林淑敏十分fit！

今年1月參加完「渣打香港馬拉松」的林淑敏，早前再戰「沙田10K河畔賽2024」，林淑敏更打破個人紀錄，「大小姐」認真厲害。

成功打破個人紀錄

林淑敏找來《愛·回家》拍檔崔錦棠教練，崔錦棠於社交平台以「接龍大小姐跑得好快，Andy做到嘢」為題發帖，他寫道：「連續兩晚失眠，幾乎冇瞓過，好彩頂得住！今日任務，為三位勤力女學員做『披耍』，克服潮濕天氣，全部PB（個人最佳成績）！」

相對參加「渣馬」的1小時07分成績，林淑敏今次快了不少，崔錦棠透露：「大小姐 @林淑敏 Mandy 最後3k加速，僅僅1小時（快近7分鐘）」。

從照片所見，林淑敏身形比前弗了不少，當她揮手時不但沒有byebye肉，手瓜更起𦟌，另外素顏的她氣色超好！

點擊圖片放大
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【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得

林淑敏於社交平台撰文感謝教練外，更鼓勵做想做的事。她寫道：

尋日我join左一個好好玩嘅party！
跑手們熱血！大家向互相打氣之中完成比賽！
多謝 @tony_chui @joannechlaw 做我pacers，沿途護航，細心提醒！讓我可以以61分鐘完成。
多謝一位熱血跑友Philip, 陪伴我跑過終點！
從前我想快跑過馬路都唔得，今日我得，相信無人唔得！
如果你都有想做的事，去開始吧！你一定可以！

2010年，林淑敏確診患上第二期乳癌。

【開心速遞】大小姐變美人魚獲許家傑+謝芷倫大讚　林淑敏無懼炎夏拍攝表現專業

林淑敏抗癌路艱辛

2010年，林淑敏確診患上第二期乳癌，她經歷非一般的抗癌歷程，接受不同治療方式。

她曾於電台節目中分享抗癌經歷，在化療期間，她打了4針都出現休克情形，某次打完針3分鐘後連臉都變成黑色，需要醫生搶救。

痊癒後林淑敏也受到後遺症困擾，雖然醫生向她表示身體會慢慢復原，但林淑敏等了6、7年依然有腦霧症狀，當年更會「斷片」，不知自己在說什麼，甚至試過駕車回家時在路上兜了2、3個小時。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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