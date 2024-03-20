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石修自揭聽覺只剩6成要用助聽器　後悔當年不聽朋友勸告致聽力受損

娛樂 13:37 2024/03/20

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石修外表比實際年紀後生很多。（經濟日報圖片）

現年75歲的石修堪稱凍齡男神的天花板，外表遠比真實年齡年青，而且仍然十分有型有款，比很多後生仔更fit。不過，原來身體亦有機能已甚嚴重受損退化。

雖然石修為演員，但其實也十分喜歡音樂，可是約在兩年前發現聽力出問題。近日為參演電影《出租家人》接受媒體訪問的石修透露到現在仍不用戴老花眼鏡睇劇本，而且牙齒亦很健康，果然不愧「不老男神」，而且還夠氣力陪孫女玩，他分享養生之道稱每日都勤做合適自己年紀的運動，比如他會做健步運動，同時指：「戒甜戒零食，食得清淡。」

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石修：後悔莫及

可是他也坦白年紀漸大，身體不可避免有變化，透露兩年前登台時，聽不清楚聲音，由此發現聽力出問題，說：「醫生指我聽力只剩6成，原因是我常戴耳機聽歌，很重低音，一直攻擊耳膜，加上我吹色士風和打鼓亦有影響。」

石修現在要戴助聽器，但表示拍戲只要事前對好稿，演出時不用戴助聽器也可照演出，對工作不算有太大影響。

至於平時生活，現在已沒再打鼓，至於吹色士風時便會戴耳塞。他指，其實早在10多年前不少朋友已提醒他小心，可是他卻不聽勸告，現在後悔莫及，不過豁達稱：「好彩救到一半聽力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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