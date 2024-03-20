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經痛煩惱｜應屆DSE考生驚來經影響文憑試　欲自行食避孕藥延經期【附6種食物紓緩經痛】

都市病 13:59 2024/03/20

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【避孕藥/文憑試/DSE/月經/經痛/經期/紓緩經痛】女士們每月都要經歷一次身心折磨。一名港女生是應屆文憑試考生，正努力備戰公開試。她一直有經痛問題，近日更發現下一次來月經的時間剛好是考試期間，擔心身體上的不適會影響表現，故有意服食避孕藥延經。

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這名應屆文憑試女考生在「Dcard」以「避孕藥延經」為題發文，指自己平日有經痛問題，來經時會有肚瀉的情況。今年文憑試即將開考，女事主希望以最好狀態應考。當她計算自己下一次來經的日期時，發現剛好正值考試期間。

我驚影響表現，所以想食避孕藥延經。

服食避孕藥6大迷思

由於女事主從來沒有服用避孕藥的習慣，故事前已上網搜集相關資料。女事主集合坊間不同說法，指有些說法建議來經前一個星期開始服食，每日一顆就可以；有些說法則建議從上一個經期的第一天開始服食，每日一顆，直到預計下一個經期來的首日。她一共集合幾個疑問，欲向網民求解答：

1. 如何服用避孕藥？

2. 承上題，因應不同服食方法預算購買避孕藥的數量，採用後者需要購買兩盒。

3. 哪一種避孕藥較好？

4. 若怕考試會頭痛，避孕藥可否混合其他藥物，如必理痛一起服用？

5. 如果延經失敗，之後應該停藥還是繼續吃藥？

6. 如果由醫生開藥，門診費用大概是多少？

網民急阻止：超傷身！

有網民在帖文下討論，表示不贊成女事主的做法，指「唔建議為咗DSE而去食超級傷身嘅避孕藥」，勸女事主如非必要不要嘗試用此方法延經。亦有網民建議女事主如果有經痛問題，應該求醫而並非自行購買藥物或順從坊間做法，或暗藏風險。

6種食物趕走經痛

台灣婦產科醫生張瑜芹曾在其Facebook專頁指出，不少女生每月都要經歷「折磨」，除了吃止痛藥外，亦可以補充營養素來止痛。她建議可多吃24種食物來補充營養素，首選「6種趕走經痛好食物」：

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黑巧克力：含有豐富的鎂，有助止痛與穩定心情。

其他食物：香蕉、百香果、楊桃、櫻桃

小魚乾：補充足夠鈣質，減緩子宮痙攣和收縮

其他食物：牛奶、雞蛋、蝦子、牡蠣

豬瘦肉：富含維生素B1，可以提升疼痛耐受性

其他食物：糙米、燕麥、全穀類、豆類

熱紅豆湯：溫熱可以促進血液循換，改善經痛，豐富鐵質還能改善經期的貧血。

其他食物：紅肉(牛、羊、豬)、豬血、鴨血、豬肝

杏仁：鈣質豐富，可以調節子宮肌肉收縮

其他食物：瓜子、花生、黑芝麻、榛果

鮭魚：魚肉富含Omega-3脂肪酸，可以舒緩疼痛、減緩發炎

其他食物：鯖魚、虱目魚、核桃、魚油

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責任編輯：羅嘉欣

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