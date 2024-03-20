童星長大｜18歲「御用視帝童年」中學畢業　楊凱博讀呢間直資一條龍學費超抵

▲ 現年18歲的楊凱博中學畢業，原來就讀直資一條龍學校漢華中學。

TVB童星楊凱博自2016年起參演過多部劇集，曾與多名視帝視后合作，更成為「御用視帝童年」。楊凱博近年減產專心學業，不知不覺已經18歲大，日前他分享自己的中學畢業照片，可見校服寫滿同學送給他的字句，並身處位於港島東區一間直資學校。

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經典萬能Key：你大我呀？

楊凱博早於4歲入行，2013年憑一個保險廣告爆紅，他在廣告中一句︰「乜嘢叫做保險啊？」其招積的表情令他變成網絡萬能Key，曾被網民惡搞配上張學友的「你吔屎啦！」、秦沛的「你大我呀？」等經典對白。

其後他於2016年加入TVB，曾飾多名視帝的童年，包括《城寨英雄》陳展鵬、《降魔的》馬國明、《刑偵日記》王浩信等，另外他在《黯夜守護者》中飾演陳煒的反叛兒子，令觀眾印象深刻。

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師承李暉 自小習武曾奪冠軍

此外，楊凱博自小習武，師承香港著名武術運動員李暉，他曾在2014年和2015年的武術比賽中分別奪得全能冠軍及亞軍、刀術冠軍。楊凱博在社交平台分享過不少其武術比賽及練習照片，可見他在武術方面相當努力。

楊凱博近日罕有在IG分享3張校園近照，可見他中學畢業，穿上寫滿同學留言字句的白恤衫校服，並倚在走廊欄杆擺甫士，曾合作《黯夜守護者》的江嘉敏留言嘆：「大個仔喇。」其他網民亦驚訝稱凱博長大了許多，「大個仔囉！好靚仔啊」、「中六畢業？咁快？」、「畢業後又一人生新旅程，祝一切順利」、「（件衫）好多心心，係咪好多女粉絲？」等。

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讀直資一條龍漢華中學

從相片中亦可見，楊凱博就讀港島東區的直資一條龍學校漢華中學，創辦於1945年，1991年獲批轉型為直資學校。至2000年，漢華獲撥款自行設計興建一所中小學校舍。

漢華中學目前各級開設3班，重視培養英文及普通話能力。初中設有全英班，所有科目除中文及中史外均以英語教學。高中則於部分科目如數理科、地理及歷史設英文組；另設有英語戲劇課程、英文網上閱讀計劃及海外英語國家學習團活動等。而中一至中六以普教中，藉以提高學生的普通話能力。

漢華近年亦加強STEAM教育和創意思維教育，並培養學生具備承擔精神、同理心及勤奮向上的價值觀。根據漢華學校網頁資料顯示，於2023至2024年度，中一至中五全年學費$18,900（分10期繳交）、中六$18,900（分7期繳交），相對其他直私中學便宜。

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責任編輯：林綺玲