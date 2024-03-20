今天的她們丨佘詩曼新劇再演女強人氣場勁　自爆有多位男朋友陪

▲ 阿佘又有新劇喇！

4料視后佘詩曼又有新劇播出！她有份演出的內地劇《今天的她們》將於本月29日於浙江衛視播出，相信屆時必定令不少劇迷追捧。

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再演女強人 普通話原聲演繹

劇中阿佘演的「梁清然」是霸道總裁，在預告片中她霸氣十足，再次展現女強人一面，其中一幕她手拿酒瓶生氣倒酒的畫面，將生氣不滿情緒發揮得極致，完美展現視后功架，果然氣場強勁。

除了阿佘的出色演技令人期待外，今次更是她首次以普通話原聲演繹，對於她而言絕對是一大挑戰 ，其實她多次曾說過希望有一天能夠原聲演出，今次終達成目標，相信她也非常開心。

▲ 阿佘有新劇播出！

劇中多個男友

阿佘曾在節目透露角色很兇 ，是一位很注重事業的女性，更自爆劇中很多位男朋友：「她在愛情方面沒有太多時間，交往一個又一個，如果覺得不開心合不來， 馬上分開又找別人，從不浪費時間。」

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佘詩曼遇上梁清然

她亦曾在社交網分享演此角的感受：

「作為梁清然的這幾個月，對我來說快樂又難忘，在梁清然的人生裡，她很少給自己喘息的時間，恨不得把女强人三個字釘在自己身上，但和她相處越久，就越覺得她可愛。所以在演繹她的時候，我很享受這個過程，擼貓約會吃美食，偶爾做做女霸總，可以說是一次蠻特别的體驗。另外第一次嘗試用普通話同期聲，我們也算是相互影響了，很感謝她，讓我再次體會到了不一樣的人生。如果在生活中相逢，我想我們會是很投緣的朋友，就是不知道我和她誰更酷一點。希望下次正式見面的時候，你們會喜歡這個别扭（彆扭）但又可愛極了的梁清然。」

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