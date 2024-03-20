  • 23°C
香港時間 : 2024320日 (週三) 16:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意丨港男遊泰按摩被lock頸致動脈撕裂　醫生解構中風急救黃金時間

健康資訊 15:48 2024/03/20

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【泰國/按摩/中風】復活節假期將近，加上適逢泰國潑水節，令香港人遊泰意慾大增。不過，鑑於過去曾發生有港男於當地疑按摩動作不當，導致中風的事件，有醫生便警告市民外遊時，儘量避免高危動作，更千萬勿胡亂讓人「啪頸」，尤其要小心保護頭頸部位。

最新影片:

Sick問識答
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

腦神經外科專科醫生黃秉康過去曾在Facebook分享有關案例，指一名30歲男子到曼谷旅行做泰式按摩，期間被技師lock頸，即時感到頭暈頭痛。不過，患者並無多在意，仍等旅行結束回港後才就醫。黃醫生受訪時續稱，患者求醫時距離按摩受傷已相隔7日，證實為頸動脈撕裂。電腦掃描報告更顯示男子腦內有血塊堆積在視網膜底下血管，導致受影響眼睛失明，及出現中風症狀，如頭痛、頸痛。

避免高危運動

黃醫生警告，市民在進行泰式按摩時，切忌讓技師進行lock頸動作，避免突然頸部扭動。另外，滑雪、跳水等牽涉頸部的運動，也是可引致頸動脈撕裂的高危因素。尤其是平日少運動、外加熱身不足的人士，在頸部缺乏保護下，很容易因不正確姿勢令頸部受到劇烈衝擊，造成創傷。醫生亦提醒市民，一旦在「chok到頸」後出現不適，務必及時求醫。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

點擊圖片放大
+5
+4

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

蝨患危機丨「超級床蝨」席捲日本不怕所有殺蟲劑　專家教3招外遊防蝨回家必做2事自保
12:36 2024/03/13
蝨患危機丨「超級床蝨」席捲日本不怕所有殺蟲劑　專家教3招外遊防蝨回家必做2事自保
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
13:09 2024/03/13
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
遊日注意｜麻疹疫情席捲美日台　30歲男無外遊紀錄「去關西機場」就被感染
12:22 2024/03/15
遊日注意｜麻疹疫情席捲美日台　30歲男無外遊紀錄「去關西機場」就被感染

你可能感興趣

蝨患危機丨「超級床蝨」席捲日本不怕所有殺蟲劑　專家教3招外遊防蝨回家必做2事自保
12:36 2024/03/13
蝨患危機丨「超級床蝨」席捲日本不怕所有殺蟲劑　專家教3招外遊防蝨回家必做2事自保
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
13:09 2024/03/13
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
遊日注意｜麻疹疫情席捲美日台　30歲男無外遊紀錄「去關西機場」就被感染
12:22 2024/03/15
遊日注意｜麻疹疫情席捲美日台　30歲男無外遊紀錄「去關西機場」就被感染
健康問題 曼谷 頭痛 中風