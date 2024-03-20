遊泰注意丨港男遊泰按摩被lock頸致動脈撕裂　醫生解構中風急救黃金時間

【泰國/按摩/中風】復活節假期將近，加上適逢泰國潑水節，令香港人遊泰意慾大增。不過，鑑於過去曾發生有港男於當地疑按摩動作不當，導致中風的事件，有醫生便警告市民外遊時，儘量避免高危動作，更千萬勿胡亂讓人「啪頸」，尤其要小心保護頭頸部位。

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腦神經外科專科醫生黃秉康過去曾在Facebook分享有關案例，指一名30歲男子到曼谷旅行做泰式按摩，期間被技師lock頸，即時感到頭暈頭痛。不過，患者並無多在意，仍等旅行結束回港後才就醫。黃醫生受訪時續稱，患者求醫時距離按摩受傷已相隔7日，證實為頸動脈撕裂。電腦掃描報告更顯示男子腦內有血塊堆積在視網膜底下血管，導致受影響眼睛失明，及出現中風症狀，如頭痛、頸痛。

避免高危運動

黃醫生警告，市民在進行泰式按摩時，切忌讓技師進行lock頸動作，避免突然頸部扭動。另外，滑雪、跳水等牽涉頸部的運動，也是可引致頸動脈撕裂的高危因素。尤其是平日少運動、外加熱身不足的人士，在頸部缺乏保護下，很容易因不正確姿勢令頸部受到劇烈衝擊，造成創傷。醫生亦提醒市民，一旦在「chok到頸」後出現不適，務必及時求醫。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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責任編輯：羅嘉欣