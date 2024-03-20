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校長專訪丨優才登全球最強IB學校第12位　校長重品德培育未來領袖：不以成績掛帥

升學教育 17:34 2024/03/20

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優才書院的IB成績理想，學校重品德，以培育未來領袖為目標。

位於將軍澳的優才(楊殷有娣)書院（下稱優才）是直資一條龍學校，高中開辦DSE及IB雙軌課程，開辦IB短短數年已屢誕狀元，逾3分2畢業生考入全球百大知名學府。校長譚國偉指出，優才課程圍繞多元智能設計，目的是培育優秀領袖，同時著重品德教育。

優才（楊有娣）書院於1996年創立小學部，並於2005年創辦中學部，是近年本港熱門的直資一條龍學校。譚國偉校長指出，優才創校以來就以小班教學，至今都是24至26人一班，令老師可以更緊貼跟進每個學生的發展。

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優才初中少功課不補課

譚校長指出，現時很多學校只注重學術成績，成績好就等於「資優」，然而優才看重的是學生多元智能，除了數理、語文資優外，亦包括藝術、音樂、體育或領袖才能等。

優才在初中階段主張少功課、不補課原則，譚校長表示，中一二的功課都能在一小時內完成，中三亦目標在1.5小時完成。

學習不是以量取勝，我見疫情後很多小朋友假期都要補習，但這樣就能培養科學家嗎？

優才書院舉辦遊戲攤位活動，由中學部學生設計不同攤位予小學生及同學參與。（林綺虹攝）

培育未來領袖

優才每個星期五最後兩節課是「Sports Friday」（運動星期五），學生可於30多種另類運動中選擇一種來學習，例如射箭、旋風球、武術、雙節棍等。音樂方面，校方每年舉辦音樂劇，從劇本、演員、舞台設計、化妝、道具、燈光等，全部由全校學生一手包辦。

優才亦以培育未來領袖為教學目標，而所謂領袖必須具備4個特點，包括有國際視野、善於溝通、懂得謙卑和有良好德行。為了培育學生的國際視野，優才自10多年前起，已跟海外不同國家理念相近的名校結成姊妹學校，並每年進行交流，例如韓國科學技術院（KAIST）、日本立命館中學等，姊妹學校學生及優才學生會互相到對方學校當交換生一星期，體驗當地課程。

譚校長直言，很多學生在校內考第一，便以為自己很厲害，但當他們出外與頂級學校的學生交流，才發現天外有天，學習態度變得謙卑，部分人亦萌生到國外讀書和生活的想法。

此外，校方每年亦會安排學生前往內地貧困地區義教小學生，參加不同交流團等，培養愛心和讓學生盡展所長、服務他人。

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操行差需留班

作為領袖也要懂得與人溝通，優才重視培養學生的溝通技巧，除了兩文三語外，學生還需從6個語言中選擇多一個修讀，包括韓文、日本、法文、德文、意大利文等，令學生言之有物、掌握待人接物的方式。

最後一個成為領袖的條件，就是良好德行，譚校長直言，無論學生成績多出色，若沒有正面的道德價值觀，也難以成為優秀領袖。因此，校方在升班標準上，著重學生的操行評分，若操行低於B-，即使成績名列前茅也需要留班。

譚校長憶述，過往曾有一名中二男生，因貪玩在女同學的水樽裡加了梘液，導致女生喝後嘔吐需入院檢查，慶最終身體無恙。校方向男生發警告信，同時告知家長，孩子有機會因而留班，男生沒想到自己的惡作劇會帶來嚴重後果，

當然我們都有給予他機會改過，一年有3個學段，第一學段他操行C，之後兩個學段他行為大有改善，最後終順利升班。

譚校長表示，優才書院不以成績掛帥，希望學生學習以外，也要身心健康。（林綺虹攝）

盛產IB狀元

優才高中開辦DSE文憑試課程及國際文憑（IBDP）雙軌制，包括3班DSE及1班IB，優才的IB課程只開辦短短數年，但畢業生成績斐然，2023年IB平均分達39.3，全港排第4，並在全球3500多間IB學校中，登上百大最強IB學校的第12位。

至於DSE成績，譚校長不諱言，在開辦IB課程後，畢業生的DSE表現有輕微下跌，不過校方早有預視，因此小心謹慎地平衡兩個課程的學生。

有意報讀IB課程的學生，除了學業成績外，亦需要經校內面試，老師評估適合IB教學模式才可獲入讀，包括需要英語能力、是否善於與人溝通、做小組專題研習的表現如何等。

優才2023年畢業生的JUPAS取錄辦約是90%，其中入到本地三大的學生佔了一半，另有不少學生考入海外頂級大學，因此有約3分2畢業生入到全球百大學府。

這個成績是對學校的肯定，但我們不只是以成績掛帥，希望學生學習以外，也要身心健康。

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記者：林愛娜

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