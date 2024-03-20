【黎智英案】李宇軒稱重光團隊為鬆散組織　部分成員或活動與制裁有關

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（20日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，重光團隊（SWHK）為鬆散組織，共識則是為香港爭取民主自由，陳又同意一部分成員或活動與制裁有關，但不同意全部活動都支持制裁，以及重光團隊是為制裁而成立的團隊。

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案件今踏入第49天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第6天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李今於庭上形容重光團隊（SWHK）為鬆散組織，當中不存在會章，亦沒有會員制度，組織共識則是為香港爭取民主自由，「而制裁係其中一個means（方法）」，又同意一部分成員或活動與制裁有關，但不同意全部活動都支持制裁，以及重光團隊是為制裁而成立的團隊。

李續指，為了鼓勵眾籌捐款，重光團隊的網頁上的中英文版本均使用不同用字，如中文版會使用「制裁港共」等較Flowery(花哨）的字詞，英文版的用字均較中性。

法官李運騰則問及為何用「港共」一詞，李指「港共」一詞較有指控性，當時亦希望表達香港政權與共產黨相關，李另同意「G攬」登報活動的廣告有提及制裁。

李又指，「G攬」登報活動由黎的助手Mark Simon 收取眾籌款項，再轉帳至「The Project Hong Kong Trust」銀行戶口。控方則指出，Mark Simon 共轉帳約120萬美金（折約938萬元），與早前文件顯示，Mark Simon所收取的約177萬美元（折約1,330萬元）籌款不同。

李指，當中已扣減同案被告陳梓華一方早前墊支的費用，惟即使扣除墊支，「啲數都係唔夾」。李隨後曾就此聯絡陳，要求陳安排歸還剩餘款項予「The Project Hong Kong Trust」。惟以李所知，這筆少於10萬美金的還剩餘款最終亦未有歸還，李補充，由於自己並沒有控制該戶口，因此並未知款項有否被轉至戶口，但至少陳未有向李表示已經轉帳。

李又指，在「G攬」登報活動後，又曾於2019年10月1日左右，舉行另一次登報活動，但由於當時李早前已因不同意登報而離開群組，因此未知活動詳情。李補充，由於群組內主張登報的人離去，群組亦轉向不同意登報，因此李亦重新加入群組。

聆訊今午（20日）續。

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記者：梁錦麟