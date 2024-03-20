【黎智英案】李宇軒稱重光團隊組織鬆散　部分成員或活動與制裁有關

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（20日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，重光團隊（SWHK）為鬆散組織，共識則是為香港爭取民主自由，李同意一部分成員或活動與制裁有關，但不同意全部活動都支持制裁，以及重光團隊是為制裁而成立的團隊。

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案件今踏入第49天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第6天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李今於庭上形容重光團隊（SWHK）為鬆散組織，當中不存在會章，亦沒有會員制度，組織共識則是為香港爭取民主自由，「而制裁係其中一個means（方法）」。李同意一部分成員或活動與制裁有關，但不同意全部活動都支持制裁，以及重光團隊是為制裁而成立的團隊。

李續指，為了鼓勵眾籌捐款，重光團隊網頁上的中英文版本均使用不同用字，如中文版會使用「制裁港共」等較花俏的字詞，英文版的用字均較中性。

法官李運騰問及為何用「港共」一詞，李指「港共」一詞較具指控性，當時亦希望表達香港政權與共產黨相關。李亦同意「G攬」登報活動的廣告有提及制裁，李指「G攬」登報活動由黎的助手Mark Simon 收取眾籌款項，再轉帳至「The Project Hong Kong Trust」銀行戶口。控方則指出，Mark Simon 共轉帳約120萬美金（折約938萬元），與早前文件顯示，Mark Simon所收取的約177萬美元（折約1,330萬元）籌款不同。

李供稱，當中已扣減同案被告陳梓華一方早前墊支的費用，惟即使扣除墊支，「啲數都係唔夾」。李曾就此聯絡陳，要求陳安排歸還剩餘款項予「The Project Hong Kong Trust」。惟以李所知，這筆少於10萬美元(折約78萬港元)餘款最終亦未有歸還。李補充，由於他並沒有控制該戶口，因此並不知道款項有否被轉至戶口，但至少陳未有向他表示已經轉帳。

李又指，「G攬」於登報活動後，曾於2019年10月1日左右，舉行另一次登報活動，由於李早前已因不同意登報而離開群組，因此不知道活動詳情。李補充，由於群組內主張登報的人已離開，群組亦轉向不同意登報，因此李亦重新加入群組。

控方引述李、陳及Mark Simon的WhatsApp對話，顯示陳於2019年9月開設群組，李指當時未知Mark Simon是誰，但後來從報章得知是被告黎智英的助手。

控方問及陳於群組內提及的「Cath」，李供稱「Cath」屬前線，而他本人則屬後線，又指他與「Cath」曾與美國參議員斯科特（Rick Scott）在港會面，當時「Cath」講述在前線看到的示威場面，李則講述香港的眾籌活動，並希望美國「做啲嘢」。

控方問及為何李會被邀請與斯科特見面，李供稱，或因他曾舉辦國際登報，以及曾參與聯合國人權會議，「喺國際線上有做過嘢」。李解釋，「國際線」是希望引起國際關注香港民主，而重光團隊則是希望透過國際游說，令國際間「做一啲嘢」應對香港情況。

聆訊明（21日）續。

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記者：梁錦麟