張敬軒肖像被不法之徒盜用 　呼籲粉絲切勿上當

▲ 張敬軒肖像被不法之徒盜用。

日前，張敬軒《The Next 20演唱會》新加坡站圓滿結束，曾經有網民說過，過去三年，每一個月都至少有一場張敬軒演唱會。

其實單是去年，軒仔已完成倫敦、拉斯維加斯、雷諾、紐約、悉尼、墨爾本及澳門等地巡迴演出，新加坡演唱會是過去三年以來的第七十四場演唱會。

繼新加坡一站後，團隊亦計劃本年內到多倫多、三藩市、洛杉磯、東京、吉隆坡及曼谷等地方作巡迴表演，演唱會足跡遍及全球。

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大批粉絲接機送機

這次新加坡演唱會，除了當地歌迷，亦有來自加拿大、澳洲、馬來西亞及北京的fans，前往朝聖，而fans們亦繼續十分熱情，在軒仔到達新加坡及返抵香港機場時，前後共逾五百人接機及送機，聲勢浩大，雖然現場萬人空巷，但歌迷們都自律有秩序地等候軒仔。

▲ 場面好混亂。

肖像被不法之徒盜用

除此之外，繼網絡騙案「郭富城失去了一切」後，最近軒仔的肖像亦被不法之徒盜用，騙徒亦非常「有心」搜集軒仔的訪問片，再次利用deep fake技術，加上利用AI摸仿聲音軟體，快速生成軒仔的英文「訪問」，片中「假軒仔」表示十分開心有機會參與這個企劃，而且能夠幫助大家賺錢等等。

▲ 肖像被不法之徒盜用。

呼籲fans切勿上當

真軒仔得知自己肖像被盜用而且被進行騙案，看過其英文訪問片後便笑說：「片中佢話我係famous actor，而唔係famous singer，仲要AI到有啲英文少咗我嗰份圍頭話嘅鄉音，見到點會開心呢！」

雖然得啖笑，但軒仔亦即認真呼籲fans切勿上當，「依家啲騙徒手法層出不窮，再加上科技先進，所以大家真係要小心去求證。」

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