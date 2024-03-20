頭髮造型｜潮濕天氣拯救齊瀏海女生　四大貼士防止瀏海變油變塌

▲ 齊瀏海女生學懂這幾招就可以保持瀏海清爽！

香港天氣潮濕，尤其是乍暖還寒的春季，濕度可以達到100%。作為都市女性，當然每天都要美美的出門，但每次將頭髮梳理得乾爽順滑，出門不到10分鐘，汗水或濕氣已令頭髮瞬間變得扁塌，尤其是留有齊瀏海的女生，很容易變Barcode瀏海，被人誤會沒有洗頭便出門，究竟香港女生是否不能留有可愛減齡的齊瀏海呢？其實是有方法改善的，現在就為大家解構四大防止瀏海變油變塌的貼士！

—.用電棒捲或睫毛夾幫瀏海製造空氣感

其實瀏海容易扁塌，額頭的油是最大元兇，所以減少瀏海和額頭接觸的機會就可以防止瀏海因變油而扁塌，我們出門前可以利用電棒捲將瀏海夾至微微捲曲，製造空氣感，瀏海有了彎度，接觸額頭的空間自然減少；

除了電棒捲外，睫毛夾也可以幫瀏海製造彎度，而且更方便隨身攜帶出門呢！首先將瀏海分成三個區域，倒拿睫毛夾，從根部開始，將頭髮一撮一撮的夾出自然的彎度，就像夾睫毛一樣。

二.蜜粉式吸油面紙代替蜜粉印額頭

蜜粉是不少女生的隨身攜帶物，當瀏海出油時，可以用蜜粉輕拍瀏海及額頭，令瀏海重回清爽狀態。原來除了蜜粉外，最近不少人推介Gatsby的蜜粉式的吸油面紙，吸油面紙不但有蜜粉的吸油效果，使用起來亦更為衛生乾淨，反而使用蜜粉很難控制份量，如果不小心用太多，有機會在出現結塊，

三.控油化妝水保持皮膚乾爽

說到底瀏海有油膩感，主要都是因為肌膚出油，當額頭分泌較多油脂時，瀏海就會沾到額頭的油份，從而變成Barcode瀏海，所以要解決額頭出油問題，就要由日常護膚開始，要使用適合自己，控油效果很好的化妝水，每日在額頭和臉部直接拍上或濕敷化妝水，有助減少皮膚出油情況。

四.瀏海定型噴霧保持持久捲度

如果想瀏海一整天保持狀態，不變形不分叉，出門前可使用定型噴霧固定瀏海，用梳子梳好捲度，再用髮夾固定位置，在大概20cm的距離將定型噴霧噴在瀏海上，再將瀏海往上撥，由下往上噴一下，這樣就可以保持一整天的捲度！

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責任編輯：李惠儀