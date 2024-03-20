不正常愛情研究所丨抗癌鬥士Koba復工亮相　爆Busker專食粉絲Band房變炮房

▲ 《不正常愛情研究所》主持Susuca、Doniven、Koba、Jojo、Kim。（左起）

由金永衡（Kim）、文頌男（Koba）、麥惠琪（Susuca）及2位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）任主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》，最新一集研究題目是「音樂情人」。而且因病停工多時的文頌男（Koba）終於復工，再度亮相《不正常愛情研究所》。

早前發現患癌的Koba，需要休息並接受化療。在節目中，帶上cap帽的Koba雖然身形較消瘦，但頗為精神，更重要是他的投入及活躍度依然，當「有故事的人」Busker阿紀談到如何應付熱情的fasn時，Koba即場扮演「痴情小fans」，投入度百份百，反而搞到阿紀不知所措。

▲ Koba做節目依然投入，還扮迷戀偶像的fans。

Busker一腳踏三船

阿紀透露busking界醜聞，Busker溝fans的現象非常普遍，他說︰「busker同fans互相follow，一定係有好感，要溝真係好易，band房經常變炮房。」Kim亦是busker出身，他笑言認識一位一腳踏三船的busker，有趟街頭表演出事，Kim笑說︰「通常唱完歌，啲女朋友都會行埋去讚男朋友唱得好好聽。」

當時三個女仔一如既往，同時向男友方向行去，當各自爆出一句「BB」時，該名busker同場加映街頭斷正。

▲ Susuca取笑busker阿紀都會跟fans約會。

男子組合食粉絲

Susuca對音樂人似乎沒有好感，她直言曾有多位從事音樂工作的追求者，大都很自我且多愁善感，她透露︰「試過有位追求者朝朝彈結他畀我聽當morning call，又要我去佢嘅音樂會，個人已經好攰，去到仲要同啲妹妹迫。」

節目中，Susuca更爆出一單發生在朋友身上的食fans事件，涉及一隊男子組合當中一位成員，說︰「朋友喺朋友圈講，話同某歌手約會學唱歌。問起原因係對方DM讚我朋友cute。」友人又透露每趟都是上男方家，避開狗仔隊追蹤。

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Jojo大讚Kim唱歌有魅力

Susuca補充說︰「之後佢每次約會都會分享，有次仲好開心話已經同對方一齊，仲叫咗男朋友公開。」接住的套路都好易估，男方以影響事業為由拖延，最後不了了之。

她表示，事後發現有多名女仔，都收過同一人同樣的DM，證明該歌手是識途老馬。事件吸引各主持好奇追問，Susuca只提供貼士表示︰「實力派，可能佢真係教人唱歌，佢唱歌咁勁。」

此外，Kim為節目寫了一首歌，分享數個月來拍攝感受，被Jojo猛讚唱歌時很有魅力，令Kim飄飄然。

▲ Jojo大讚Kim唱歌有魅力，還笑言被他搞到「跌帶」。

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