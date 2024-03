2星期逆齡！巢房愈年輕 女性愈逆齡

30歲嘅你 NAD+持續下降,面色黯淡、身材走樣,而巢房老化便開始有更年期症狀,下身乾澀、月經量減少、周期不準等,是各種老化警號。要掌握女性逆齡關鍵,從根源開始養護「巢房」健康,拒絕斷崖式衰老。凍齡女神周慧敏(Vivian)就揀咗由#皮膚科醫生專業推薦「極・NMN18000」,從細胞做到全方位逆齡,巢房健康,內外都年輕!

拆解逆齡秘密 周慧敏推薦權威、實證【極・NMN 18000】

以「凍齡女神」見稱的周慧敏(Vivian),凍齡有法,狀態fit過好多同齡人,絕對令人羨慕。「我一直有食開保健品,要求亦特別高,如果唔係補身變傷身。有醫生推薦、有埋臨床實證就最好、最有信心。」做足功課的Vivian,最終揀選【極・NMN 18000】,「食咗半年,除咗精神咗,冇咁容易攰外,體力變好咗,病少咗,跳唱都唔會攰。另外,染疫後曾受脫髮困擾,食咗【極・NMN 18000】大概1至2星期,見到生番啲頭髮毛毛,減齡頭髮要有厚度,望落去都後生埋。」由內養護,要外年輕,就由內逆齡,巢房年輕,女性就愈逆齡!

巢房老化易斷崖衰老 改善宮寒、更年期症狀

人體內的NAD+含量會隨年齡增長逐年下降。特別是40歲後,巢房細胞、質量更是顯著降低,一些更年期症狀,如失眠、易倦、經期紊亂,媽媽們生產後身材難回復至少女時代、下身乾澀,其實可能與巢房老化有關,甚至有些會出現斷崖式衰老,短短數星期猶如老了10年一樣。

想回復年輕、健康,就要由巢房開始逆齡。【極・NMN 18000】採用哈佛大學醫學院教授David Sinclair教授配方,99.9%純度NMN配合美國專利成分「CaAKG」和促進膠原蛋白的「Polypeptide(多肽)」,由細胞開始全方位黄金逆齡,巢房細胞年輕,連帶皮膚狀態、外貌、巢房機能都可以改善,由內到外變得年輕有活力,從而改善宮寒、更年期等症狀。

皮膚科醫生力推 【極・NMN18000】

NMN和CaAKG同樣可以幫到身體內外逆齡。皮膚科診所醫生鄭名琁表示加入CaAKG的NMN可以進一步逆轉DNA傷害,提升逆齡效果。從細胞開始做根本修復,促進細胞能量,激活年輕基因對抗衰老。市面上有不少標榜抗衰老的產品,鄭醫生提醒,應留意當中成分是否有醫學文獻支持。她推薦的這款參考哈佛大學醫學院教授David Sinclair配方的【極・NMN18000】,有美國臨床研究,而且產品由澳洲GMP藥廠製造,獲澳洲TGA認證,成分高效安全!

用家分享!巢房逆齡唔再Dry!

@ angela.lo.3766 生咗3個小朋友後,「巢房」都經歷了3次不同轉變,身體內外都冇之前咁好,師奶味都出晒嚟,仲會間歇性陰乾、周期唔準等,睇落去仲大過老公。食咗2個月,感受到「巢房」都健康咗、周期準咗,仲可以舒緩經期不適症狀,一啲都唔Dry,輕輕鬆鬆解決問題。

@queenqueen1226 服用3個月,唔單止有活力、精神咗,湊足小朋友全日都冇問題。以前肚仔Keep住凍,仲會脹脹地,現在好似老公都話我索咗、後生咗,內內外外都唔Dry!

