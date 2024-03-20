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2星期逆齡！巢房愈年輕 女性愈逆齡

特約 17:00 2024/03/20

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30歲嘅你 NAD+持續下降，面色黯淡、身材走樣，而巢房老化便開始有更年期症狀，下身乾澀、月經量減少、周期不準等，是各種老化警號。要掌握女性逆齡關鍵，從根源開始養護「巢房」健康，拒絕斷崖式衰老。凍齡女神周慧敏（Vivian）就揀咗由#皮膚科醫生專業推薦「極・NMN18000」，從細胞做到全方位逆齡，巢房健康，內外都年輕！

拆解逆齡秘密 周慧敏推薦權威、實證【極・NMN 18000】

以「凍齡女神」見稱的周慧敏（Vivian），凍齡有法，狀態fit過好多同齡人，絕對令人羨慕。「我一直有食開保健品，要求亦特別高，如果唔係補身變傷身。有醫生推薦、有埋臨床實證就最好、最有信心。」做足功課的Vivian，最終揀選【極・NMN 18000】，「食咗半年，除咗精神咗，冇咁容易攰外，體力變好咗，病少咗，跳唱都唔會攰。另外，染疫後曾受脫髮困擾，食咗【極・NMN 18000】大概1至2星期，見到生番啲頭髮毛毛，減齡頭髮要有厚度，望落去都後生埋。」由內養護，要外年輕，就由內逆齡，巢房年輕，女性就愈逆齡！

巢房老化易斷崖衰老 改善宮寒、更年期症狀

人體內的NAD+含量會隨年齡增長逐年下降。特別是40歲後，巢房細胞、質量更是顯著降低，一些更年期症狀，如失眠、易倦、經期紊亂，媽媽們生產後身材難回復至少女時代、下身乾澀，其實可能與巢房老化有關，甚至有些會出現斷崖式衰老，短短數星期猶如老了10年一樣。

想回復年輕、健康，就要由巢房開始逆齡。【極・NMN 18000】採用哈佛大學醫學院教授David Sinclair教授配方，99.9%純度NMN配合美國專利成分「CaAKG」和促進膠原蛋白的「Polypeptide（多肽）」，由細胞開始全方位黄金逆齡，巢房細胞年輕，連帶皮膚狀態、外貌、巢房機能都可以改善，由內到外變得年輕有活力，從而改善宮寒、更年期等症狀。

皮膚科醫生力推 【極・NMN18000】

NMN和CaAKG同樣可以幫到身體內外逆齡。皮膚科診所醫生鄭名琁表示加入CaAKG的NMN可以進一步逆轉DNA傷害，提升逆齡效果。從細胞開始做根本修復，促進細胞能量，激活年輕基因對抗衰老。市面上有不少標榜抗衰老的產品，鄭醫生提醒，應留意當中成分是否有醫學文獻支持。她推薦的這款參考哈佛大學醫學院教授David Sinclair配方的【極・NMN18000】，有美國臨床研究，而且產品由澳洲GMP藥廠製造，獲澳洲TGA認證，成分高效安全！

用家分享！巢房逆齡唔再Dry！

@ angela.lo.3766 生咗3個小朋友後，「巢房」都經歷了3次不同轉變，身體內外都冇之前咁好，師奶味都出晒嚟，仲會間歇性陰乾、周期唔準等，睇落去仲大過老公。食咗2個月，感受到「巢房」都健康咗、周期準咗，仲可以舒緩經期不適症狀，一啲都唔Dry，輕輕鬆鬆解決問題。

@queenqueen1226 服用3個月，唔單止有活力、精神咗，湊足小朋友全日都冇問題。以前肚仔Keep住凍，仲會脹脹地，現在好似老公都話我索咗、後生咗，內內外外都唔Dry！

3月23日 萬寧 出位價 必買NMN優惠
單盒：$1,688/盒
買2盒：$2,176（平均每盒 $1,088），原價：$2,688

銷售點︰萬寧指定門市、萬寧官網、Ballyhoo門市及網店
萬寧官網：https://bit.ly/3VlhJVQ
Ballyhoo網店： https://bit.ly/43noBnN
產品查詢：https://bit.ly/3SKKfxp

（以上優惠所有價格以店鋪為準，如有爭議，萬寧及Ballyhoo保留最終之決定權。）

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‘ Massudi H, Grant R et al. (2012). Age-Associated Changes in Oxidative Stress and NAD+ Metabolism in Human Tissue.
*refer to CaAKG, Aging, Priority Research Paper, Volume 13, Issue 22 pp 24485-24499 
^Cell Metabolism 32, 447–456, September 1,2020©2020 Published by Elsevier Inc.

（資料由Kiwami極提供）