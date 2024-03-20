【23條立法】外交部駐港公署斥美西方抹黑23條　促停止干預香港事務

▲ 外交部駐港公署斥美西方抹黑23條。（資料圖片）

外交部駐港公署分別發文駁斥英國外相卡梅倫及歐盟理事會就本港23條立法發表的聲明，批評是抹黑，公署表示強烈不滿及堅決反對，促立即停止干涉香港事務和中國內政。

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《維護國家安全條例》昨日獲全票通過，卡梅倫批評匆忙通過將進一步損害香港享有的權利和自由；有關國家安全和外部干涉的廣泛定義，將令那些在香港生活、工作和經商的人面臨更多困難，等等。歐盟理事會則指，條例令人質疑香港作為國際商業中心的長期吸引力，又指條例有關國家秘密及境外干預的廣泛定義令人擔憂。

外交部駐港公署回應卡梅倫時指，《中英聯合聲明》沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利，指英方沒有資格對香港事務說三道四。發言人又批評，英國至少有14部維護國家安全的法律，去年出台的新《國家安全法》大量條款定義模糊、對執法部門授權寬泛，並指英國自身人權記錄並不光彩，不僅國內存在大量侵犯人權行徑，在國際上也是劣跡斑斑，應多拿鏡子照照自己，收起偽善和雙標的拙劣把戲，促停止以任何方式干預香港事務及中國內政，強調干擾阻撓注定徒勞無功，「殖民舊夢可以休矣。」

外交部駐港公署回應歐盟理事會聲明時表示，條例明確將尊重和保障人權作為重要原則，指對竊取國家秘密、境外干預等罪行設定較高入罪門檻，完全遵循合法、比例和必要原則，健全包括維護國家安全在內的法律制度，不僅不會損害香港經濟自由度，反而為香港構建更安全、便利、高效的營商環境。發言人敦促歐盟正視香港社會支持國安立法的強烈呼聲，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

陳國基：香港前途如花卉般燦爛

政務司司長陳國基今日出席活動後指，美西方國家不斷抹黑基本法23條立法，明顯可見他們是不希望香港有這些法例，才可以「有機可乘」，破壞香港安寧及秩序，政府會盡力反駁，指出事實真相。他不認同新法例會影響人權。

「你指破壞人權、法治，2019年滿街是汽油彈，每天示威、打架，為何那時他們不出來指影響人權、個人權利呢？」陳國基相信，香港前途有如花展中的花卉一樣燦爛，政府未來會更集中改善經濟及民生，讓香港成為宜居地方。

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記者：趙居逸