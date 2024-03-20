  • 23°C
香港時間 : 2024320日 (週三) 16:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】外交部駐港公署斥美西方抹黑23條　促停止干預香港事務

政治 14:43 2024/03/20

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

外交部駐港公署斥美西方抹黑23條。（資料圖片）

外交部駐港公署分別發文駁斥英國外相卡梅倫及歐盟理事會就本港23條立法發表的聲明，批評是抹黑，公署表示強烈不滿及堅決反對，促立即停止干涉香港事務和中國內政。

最新影片推介

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

《維護國家安全條例》昨日獲全票通過，卡梅倫批評匆忙通過將進一步損害香港享有的權利和自由；有關國家安全和外部干涉的廣泛定義，將令那些在香港生活、工作和經商的人面臨更多困難，等等。歐盟理事會則指，條例令人質疑香港作為國際商業中心的長期吸引力，又指條例有關國家秘密及境外干預的廣泛定義令人擔憂。

外交部駐港公署回應卡梅倫時指，《中英聯合聲明》沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利，指英方沒有資格對香港事務說三道四。發言人又批評，英國至少有14部維護國家安全的法律，去年出台的新《國家安全法》大量條款定義模糊、對執法部門授權寬泛，並指英國自身人權記錄並不光彩，不僅國內存在大量侵犯人權行徑，在國際上也是劣跡斑斑，應多拿鏡子照照自己，收起偽善和雙標的拙劣把戲，促停止以任何方式干預香港事務及中國內政，強調干擾阻撓注定徒勞無功，「殖民舊夢可以休矣。」

外交部駐港公署回應歐盟理事會聲明時表示，條例明確將尊重和保障人權作為重要原則，指對竊取國家秘密、境外干預等罪行設定較高入罪門檻，完全遵循合法、比例和必要原則，健全包括維護國家安全在內的法律制度，不僅不會損害香港經濟自由度，反而為香港構建更安全、便利、高效的營商環境。發言人敦促歐盟正視香港社會支持國安立法的強烈呼聲，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

陳國基：香港前途如花卉般燦爛

政務司司長陳國基今日出席活動後指，美西方國家不斷抹黑基本法23條立法，明顯可見他們是不希望香港有這些法例，才可以「有機可乘」，破壞香港安寧及秩序，政府會盡力反駁，指出事實真相。他不認同新法例會影響人權。

「你指破壞人權、法治，2019年滿街是汽油彈，每天示威、打架，為何那時他們不出來指影響人權、個人權利呢？」陳國基相信，香港前途有如花展中的花卉一樣燦爛，政府未來會更集中改善經濟及民生，讓香港成為宜居地方。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：趙居逸

相關文章

【23條立法】議員稱「粉身碎骨」支持立法 司局長下午現身見證二讀表決
16:10 2024/03/19
【23條立法】議員稱「粉身碎骨」支持立法 司局長下午現身見證二讀表決
【23條立法】李家超：3月23日刊憲正式生效　立法會主席梁君彥破例投票
18:59 2024/03/19
【23條立法】李家超：3月23日刊憲正式生效　立法會主席梁君彥破例投票
【23條立法】立法會三讀通過《維護國家安全條例草案》 89議員全投贊成
18:54 2024/03/19
【23條立法】立法會三讀通過《維護國家安全條例草案》 89議員全投贊成

你可能感興趣

【23條立法】議員稱「粉身碎骨」支持立法 司局長下午現身見證二讀表決
16:10 2024/03/19
【23條立法】議員稱「粉身碎骨」支持立法 司局長下午現身見證二讀表決
【23條立法】李家超：3月23日刊憲正式生效　立法會主席梁君彥破例投票
18:59 2024/03/19
【23條立法】李家超：3月23日刊憲正式生效　立法會主席梁君彥破例投票
【23條立法】立法會三讀通過《維護國家安全條例草案》 89議員全投贊成
18:54 2024/03/19
【23條立法】立法會三讀通過《維護國家安全條例草案》 89議員全投贊成
政治 國安法 國際法 內政 卡梅倫 外交 人權 政務司 歐盟 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載