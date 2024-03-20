【23條立法】港府斥美西方國家等詆毀誣衊　「卑劣政治技倆注定以失敗告終」

▲ 特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。（資料圖片）

港府下午發聲明，堅決反對和強烈譴責一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體、「走佬」外國的通緝犯等在《維護國家安全條例》獲立法會全票通過後，繼續作出抹黑詆毀、極為誤導和錯誤的言論。敦促停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務，「這些卑劣的政治技倆注定以失敗告終。」

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特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。惡意抹黑《維護國家安全條例》的反華分子卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。



發言人指出，是次立法是民心所向，立法會整個立法過程，全面按程序進行，議員審議認真謹慎，絕不馬虎。其中，法案委員會連同小組委員會，一共舉行了25次會議，用了近50小時詳細審議每一條文，比2003年在法案委員會審議的最長時間超出三成，提出近1 000條問題和意見，產生了91個修正案，絕大部分是採納議員的意見，部分條文更討論超過一小時。



發言人續指，條例第二條明確訂明，尊重和保障人權，依法保護根據《基本法》和兩個國際公約適用於特區所規定享有的權利和自由。條例亦充分考慮保護在香港的金融、媒體和各類組織的正常商業行為和國際交流需要，特區政府已在不同場合多次強調這些正當商業行為和國際交流絲毫不受影響，批評抹黑者刻意選擇無視，對條例橫加批評，「其專橫跋扈表露無遺，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。」



港府強調，這是一部防禦外部勢力危害國家安全的法律，「它讓香港有更堅固的門，更有效的門鎖保護家園，只有那些想闖入我們家園，侵害掠奪的人才不想香港立法保家衞國。」

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記者：林曉君