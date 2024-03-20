女人四十｜不婚女未到40歲已更年期停經　後悔年少2陋習勸世要愛自己【附卵巢早衰5大徵兆】

【停經/月經/更年期/熟女】常言道，女人40一枝花，正值人生巔峰之際，身體卻跟她開了一個大玩笑。一名內地事業型女強人職場得意，正當她即將步入40歲之時，卻迎來停經的壞消息。回望過去，她後悔之前沒有好好愛惜自己，認為是過往4個陋習，對身體造成長遠傷害。

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該名40歲劉女士在內地社交平台「小紅書」分享自己剛踏入熟齡，就已停經的經歷和反思。劉女是一個事業型女性，同時亦自稱是一個不婚不育主義者。在同齡的人在計劃結婚生育時，她從來沒有這方面的煩惱。就在她即將過40歲生日前4個月，她做身體檢查發現體內孕酮很低，

（孕酮）近乎於零的體檢報告告訴我，我體內的孕酮還不如個男的。我40歲，已經絕經了。

長年陋習造成長遠傷害

得悉消息時，女事主一開始覺得「無所謂，之後是害怕，然後是不知所措，最後是接受」。她坦言，從沒想過過去的一些生活習慣和心理因素，會對自己身體造成那麼長遠的影響，甚至提早衰老。她綜合出4個原因，當中包括：

長期憂鬱的情緒

她患有重度躁鬱症，這種長期負面的情緒累積下來會影響身體。

飲食習慣

她以往習慣吃得很少，一日一餐正餐。加上食無定時，「有時候到下午2、3點才吃第一頓飯」，餐點種類亦避開碳水化合物不吃。

環境

年輕時，儘管正值嚴寒，她亦不會添衣。試過在氣溫只有零下20、30度，她還是穿很少。

藥物影響

她一直有長期服用精神科藥物抑制病情，這種藥物都有可能影響荷爾蒙分泌導致早衰。

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痛定思過 生活中4大改變

經醫生分析她提早停經的成因後，給她的建議是「不要管」，既然發生了就安然接受。女事主亦慢慢釋懷且反思自己，坦言後悔之前忽略自己，沒有好好愛護和照顧好身體，直到出了大問題才恍然大悟，惟這時造成的傷害已經不可逆轉。她從這次刻骨銘心的經歷當中悟出4大反思，並勸各位女士們要認真愛自己：

1. 愛護自己的身體，記得吃好喝好睡好，鍛煉身體，定期體檢 2. 接納自己的一切，注意力從別人身上放在自己身上，多欣賞鼓勵自己 3. 體驗更多積極的事 4. 學會及時止損，遇到不好的人要盡快遠離，避免被他人消耗能量

卵巢早衰5大徵兆

據台灣婦產科醫生詹景全在當地節目《醫師好辣》指出，若女士未到更年期，卻發現自己身體出現以下5大徵兆，有可能是卵巢早衰的警號：

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