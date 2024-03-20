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【稅務】增「富人稅」修例今首讀及二讀　許正宇：增政府年收入逾9億

政治 15:30 2024/03/20

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財經事務及庫務局局長許正宇。 （陳靜儀攝）

今年《財政預算案》建議的一次性稅務寬減及設標準稅率兩級，立法會今日首讀及二讀相關修例。財經事務及庫務局局長許正宇預計，設標準稅率兩級後，每年增加政府收入約9億500萬元，而受影響的納稅人約為11700名，只佔有關納稅人總數約百分之零點六。

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許正宇今日動議二讀條例草案時表示，薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制是根據「能者多付」原則，《條例草案》訂明標準稅率兩級制的細則，即由2024／25課稅年度起，以標準稅率計算納稅人的薪俸稅或個人入息課稅稅款時，納稅人首500萬元的入息淨額繼續按現行的標準稅率15%徵稅，而超過500萬元的入息淨額部分則按16%的標準稅率徵稅。他強調，即使實施新措施後，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

另外，《財政預算案》建議一次性寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以3,000元為上限。許正宇表示，有關扣減會在納稅人2023/24課稅年度的最終應繳稅款中反映。他指，建議將惠及206萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及16萬家須繳稅的企業。政府今個財政年度的收入預計會因而減少共約55億3,100萬元。

條例草案的二讀辯論終止待續，會交付內務委員會審議。


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責任編輯：區綽彥

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