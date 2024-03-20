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小一報名丨私立名校九龍禮賢學校5月開放日　設兩場課程簡介會網上報名【附連結】

升學教育 15:25 2024/03/20

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傳統私立名校九龍禮賢學校將於5月舉行開放日。（小一概覽圖片）

【私立小學/小一入學/小一報名/九龍禮賢學校】九龍禮賢學校是傳統私立名校，校風淳樸富愛心，主張全人發展、愉快學習，一直深受不少家長歡迎。九龍禮賢學校將於5月18日舉辦開放日及課程簡介會，現正接受網上申請，有興趣家長可以及早報名，以獲得更多九龍禮賢學校的升小資訊。

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九龍禮賢學校丨開放日設課程簡介會

九龍禮賢學校將於5月18日(六)上午9時30分至下午12時30分舉行「愉快校園開放日」，開放日包括兩場介紹學校生活及課程簡介會，每場講座時間約為40分鐘。

開放日亦會有學習生活陳展版，介紹學校之課程及各種學習經歷；另亦有校園巡禮及小朋友活動，家長及小朋友自由參觀校舍，小朋友亦可參與攤位活動，增加對小一生活之了解。

有興趣參加開放日的家長可填寫網上報名表（按此連結），不過，家長要留意，網上報名只作統計人數及場地安排之用，不代表已預留座位參加第一場（9:30am）或第二場（10:45am）簡介會。

九龍禮賢學校丨2025年度小一申請尚未開始

九龍禮賢學校由中華基督教禮賢會九龍堂於1959年創辦，至今已有逾60年歷史，禮賢是小班教學制， 各級只有三班，即小一至小六共18班。九龍禮賢學校的2023/24學年學費為$54,900，分10期付款。禮賢的2024/25年度小一申請於去年6月至8月進行，預計2025/26年度小一申請應為今年的相若時間接受報名，家長可以留意學校網頁資料。

九龍禮賢學校丨開放日詳情

日期: 2024年5月18日(星期六)

時間：上午9:30 - 下午12:30

活動內容：

  • 學校生活及課程簡介會（第一場9:30am；第二場10:45am）
  • 學習生活展板
  • ⁠⁠校園巡禮、參觀校舍、攤位活動

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責任編輯：王明芳

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