【引進企業】25間重點企業落戶香港　料投資逾400億創1.3萬職位空缺

▲ 引進重點企業辦公室今日舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」。（林宇翔攝）

引進重點企業辦公室今日（20日）舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，歡迎新一批重點企業落戶香港或擴展其在香港的業務。它們大部分都會在香港設立研發中心或區域業務總部。

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在行政長官李家超和財政司司長陳茂波見證下，共25間重點企業參與簽約。未來數年，它們連同早前引進的第一批重點企業，將會在香港合共投資超過400億元，創造超過13,000個就業機會，當中大部分為科研和管理職位。

李家超在致辭時表示，對各重點企業在香港繼續蓬勃發展充滿信心。李家超指出，香港在「一國兩制」下是全球唯一同時擁有中國優勢和全球優勢的城市，在金融、知識產權保護和連繫網絡等擁有長期優勢，可通過促進技術轉移、吸引外來投資、創建跨境合作，推動創新和科技發展。

陳茂波致辭時表示，香港在「一國兩制」下，保持法治和自由開放的營商環境、資金、數據和人才自由流動，並暢順對接全球最佳管治標準，加上完善和優質的金融生態、世界級的學術和科研機構及強大的科研能力，是重點企業落戶以拓展業務的理想地點。他還表示，政府會繼續鼓勵研發活動和研究成果轉化、推動新型工業化、培育本地初創和創科人才，並加強與大灣區兄弟城市的合作，以構建更蓬勃的創科生態。

25間重點企業中，包括19間第二批重點企業夥伴，以及6間因日程原因未能出席去年十月重點企業夥伴啟動禮的第一批夥伴。它們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等產業。其中，6間企業來自美國，其餘來自內地。

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記者：黃穎津