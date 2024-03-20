發燒度數｜幾多度先算發燒？　醫生分享發燒參考度數教量度體溫正確方法

▲ 幾多度先算發燒？醫生分享發燒參考度數，教量度體溫正確方法。

【發燒/流感/體溫計/體溫】本港正值流感高峰期，不少市民染疫後會出現咳嗽、流鼻涕的症狀，嚴重者還會發燒。不過，現時市面上有很多不同的體溫計，量度體溫的方法也各有不同。以下整理了醫生分享的發燒參考度數及正確量度方法，供大家參考。

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不同體溫探測方法標準並不一致

註冊藥劑師ProHealth.Guide曾於TOPick撰文表示，由於身體的體溫調節中心位處腦部當中名為「下丘腦」（hypothalamus）的部分，因此要精確量度真正的體溫，就要知道「下丘腦」的溫度。

但因為難以直接量度腦內的體溫，因此衍生出各種不同的體溫探測方法，包括：肛探、耳探、額探、口探和腋探。準確度而言，皮膚表面溫度通常較易受外在環境因素影響，所以通常直接量度身體核心溫度的方法（例如：肛探、耳探、口探）會比量度皮膚表面溫度的方法（例如：腋探、額探）來得更準確。

以下是不同體溫探測方法的「發燒體溫」標準：

肛探：38℃/100.4℉

耳探：38℃/100.4℉

額探：37.5℃/99.5℉

口探：37.5℃/99.5℉

腋探：37.3℃/99.1℉

*由於香港衞生署沒有公佈現時採用的額探體溫標準，以上參考台灣衞生福利部食品藥物管理署指引。

不同體溫量度方法的注意事項

肛探：量度前先在溫度計上塗上凡士林作潤滑用途，溫度針只需放入大約2厘米深度即可。

額探：額探溫度計應對準額頭中間位置，並在與額頭相隔不多於10厘米位置量度。

腋探：確保溫度計緊貼於腋部的肌膚上（而非衣物），緊緊夾著溫度計直至完成量度。

耳探：在使用耳探前，緊記先清理好耳垢，並且輕輕向後和向上拉扯耳朵頂端，以確保耳道和耳朵入口呈一直線。

口探：將溫度計含在舌底，並合上嘴巴。如果剛進食或飲用過，可以等候15分鐘再作量度。

量耳溫正確方法

台灣兒科急症醫生吳昌騰曾表示，不同部位測的發燒溫度其實也有不同定義。他解釋，發燒的定義為身體內部的中心體溫≥38℃，介於37.5℃與38℃之間的體溫可能正常，也可能是低燒，必須參考前後測量的體溫與其他症狀判斷是否有發燒現象。

除了腋溫達37℃、舌下溫達37.5℃、肛溫達38℃以上時即為發燒之外，在探測耳溫時，不同歲數有不同標準，正常來說耳溫介於37℃至37.5℃間，但目前常用耳溫槍所測的溫度：

2歲內：38℃以上，才算發燒

3-10歲：37.8℃以上，才算發燒

11歲以上：37.6℃，才算發燒

吳醫生還教授量耳溫的正確方法。先把耳溫槍槍頭伸進耳朵，愈深入愈好，同時把耳朵上半部往上或往後拉，讓耳道能伸展變直，槍頭比較容易深入到耳膜。

▲ 量耳溫的正確方法。(授權轉載)

另外，很多父母在孩子發燒時都會給他們吃退燒藥，但藥效一過孩子還是繼續發燒。對此，吳醫生指，口服或塞劑退燒藥的效果通常只能維持數小時，僅舒緩症狀。若疾病病程還沒結束，病童退燒後又燒起來的情況是正常的，可稍稍等待觀察。

不過，如病童出現發燒合併重症的危險病徵時，例如食慾減少一半以上、睡眠不安穩、退燒後精神依舊不好等等，便需要馬上就醫。

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責任編輯：羅嘉欣