  • 21°C
香港時間 : 2024320日 (週三) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發燒度數｜幾多度先算發燒？　醫生分享發燒參考度數教量度體溫正確方法

都市病 16:50 2024/03/20

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

幾多度先算發燒？醫生分享發燒參考度數，教量度體溫正確方法。

【發燒/流感/體溫計/體溫】本港正值流感高峰期，不少市民染疫後會出現咳嗽、流鼻涕的症狀，嚴重者還會發燒。不過，現時市面上有很多不同的體溫計，量度體溫的方法也各有不同。以下整理了醫生分享的發燒參考度數及正確量度方法，供大家參考。

最新影片推介：

Sick問識答
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

不同體溫探測方法標準並不一致

註冊藥劑師ProHealth.Guide曾於TOPick撰文表示，由於身體的體溫調節中心位處腦部當中名為「下丘腦」（hypothalamus）的部分，因此要精確量度真正的體溫，就要知道「下丘腦」的溫度。

但因為難以直接量度腦內的體溫，因此衍生出各種不同的體溫探測方法，包括：肛探、耳探、額探、口探和腋探。準確度而言，皮膚表面溫度通常較易受外在環境因素影響，所以通常直接量度身體核心溫度的方法（例如：肛探、耳探、口探）會比量度皮膚表面溫度的方法（例如：腋探、額探）來得更準確。

以下是不同體溫探測方法的「發燒體溫」標準：

  • 肛探：38℃/100.4℉
  • 耳探：38℃/100.4℉
  • 額探：37.5℃/99.5℉
  • 口探：37.5℃/99.5℉
  • 腋探：37.3℃/99.1℉

*由於香港衞生署沒有公佈現時採用的額探體溫標準，以上參考台灣衞生福利部食品藥物管理署指引。

不同體溫量度方法的注意事項

肛探：量度前先在溫度計上塗上凡士林作潤滑用途，溫度針只需放入大約2厘米深度即可。

額探：額探溫度計應對準額頭中間位置，並在與額頭相隔不多於10厘米位置量度。

腋探：確保溫度計緊貼於腋部的肌膚上（而非衣物），緊緊夾著溫度計直至完成量度。

耳探：在使用耳探前，緊記先清理好耳垢，並且輕輕向後和向上拉扯耳朵頂端，以確保耳道和耳朵入口呈一直線。

口探：將溫度計含在舌底，並合上嘴巴。如果剛進食或飲用過，可以等候15分鐘再作量度。

量耳溫正確方法

台灣兒科急症醫生吳昌騰曾表示，不同部位測的發燒溫度其實也有不同定義。他解釋，發燒的定義為身體內部的中心體溫≥38℃，介於37.5℃與38℃之間的體溫可能正常，也可能是低燒，必須參考前後測量的體溫與其他症狀判斷是否有發燒現象。

除了腋溫達37℃、舌下溫達37.5℃、肛溫達38℃以上時即為發燒之外，在探測耳溫時，不同歲數有不同標準，正常來說耳溫介於37℃至37.5℃間，但目前常用耳溫槍所測的溫度：

  • 2歲內：38℃以上，才算發燒
  • 3-10歲：37.8℃以上，才算發燒
  • 11歲以上：37.6℃，才算發燒

吳醫生還教授量耳溫的正確方法。先把耳溫槍槍頭伸進耳朵，愈深入愈好，同時把耳朵上半部往上或往後拉，讓耳道能伸展變直，槍頭比較容易深入到耳膜。

量耳溫的正確方法。(授權轉載)

另外，很多父母在孩子發燒時都會給他們吃退燒藥，但藥效一過孩子還是繼續發燒。對此，吳醫生指，口服或塞劑退燒藥的效果通常只能維持數小時，僅舒緩症狀。若疾病病程還沒結束，病童退燒後又燒起來的情況是正常的，可稍稍等待觀察。

不過，如病童出現發燒合併重症的危險病徵時，例如食慾減少一半以上、睡眠不安穩、退燒後精神依舊不好等等，便需要馬上就醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【流行病毒】一天驗出6種病毒　醫生呼籲出現發燒症狀儘速求醫
16:45 2023/09/25
【流行病毒】一天驗出6種病毒　醫生呼籲出現發燒症狀儘速求醫
【腦炎發燒】發燒一周以為普通感冒　女子患腦炎昏迷長達2個月
12:28 2022/08/26
【腦炎發燒】發燒一周以為普通感冒　女子患腦炎昏迷長達2個月
【兒童發燒】4歲女童發高燒父母狂擦酒精降溫　致酒精中毒入ICU腦受損
16:31 2023/04/03
【兒童發燒】4歲女童發高燒父母狂擦酒精降溫　致酒精中毒入ICU腦受損

你可能感興趣

【流行病毒】一天驗出6種病毒　醫生呼籲出現發燒症狀儘速求醫
16:45 2023/09/25
【流行病毒】一天驗出6種病毒　醫生呼籲出現發燒症狀儘速求醫
【腦炎發燒】發燒一周以為普通感冒　女子患腦炎昏迷長達2個月
12:28 2022/08/26
【腦炎發燒】發燒一周以為普通感冒　女子患腦炎昏迷長達2個月
【兒童發燒】4歲女童發高燒父母狂擦酒精降溫　致酒精中毒入ICU腦受損
16:31 2023/04/03
【兒童發燒】4歲女童發高燒父母狂擦酒精降溫　致酒精中毒入ICU腦受損
兒童健康 醫生 發燒 流感 香港 咳嗽