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學校動態丨大埔何郭佩珍中學善用科技　師生用ChatGPT專題研習贏電子教學奬

升學教育 15:34 2024/03/20

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孔教學院大成何郭佩珍中學由兩名老師帶領中三學生運用人工智能ChatGPT，設計「一帶一路」專題研習，獲港大電子學習發展實驗室「歷史及人文教育」的優異奬和新興科技奬。(有關學校提供)

物換星移，來到2024年，中學生的世紀大辯論已經由當年的「中學生應否談戀愛」，發展成今日的「中學生應否用ChatGPT交功課」-- 究竟人工智能科技，是人類的好幫手，還是導致人類墮落的罪魁禍首？有學校本著教育的探究精神，由老師帶領學生試用ChatGPT交功課，完成專題研習，並贏得香港大學頒發的傑出電子教學奬。

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獲奬的是大埔區孔教學院大成何郭佩珍中學，由李俊康和吳嘉禧老師，帶領中三學生運用人工智能，設計「一帶一路」專題研習，獲香港大學電子學習發展實驗室頒發「歷史及人文教育」的優異奬和新興科技奬。香港的學校將人工智能運用於STEM、數理或藝術學科我聽得較多，人文科學則較少有，看來人工智能在香港教育的版圖，又擴展了一步。
 
這個「一帶一路」專題研習題目名稱為「您想投資計劃」，老師請學生想像自己是跨國企業的管理層，要選擇一個一帶一路國家，發展一項產品或服務，當中涉及經濟指標、文化和地理等概念，同學可運用ChatGPT，進行資料搜集和匯報。
 
這條達MBA論文程度的題目，落在中三學生手上，幸好有資訊科技幫手。其中一位負責老師李Sir，是學校第一代通識老師，執教人文科目十多年。他表示，這是團隊首次利用ChatGPT協助專題研習，當學生知道可以利用ChatGPT交功課，都表現興奮，有些同學最初的想法較天真，以為可以直接從ChatGPT獲得答案交功課，於是指令ChatGPT提供一個一帶一路的國家和一個投資項目，結果發現人工智能交出來的答案未如理想。經過不斷嘗試，同學們掌握到如何發問，才能得到有用的資料。李Sir話：「知道如何問問題，這都是一種學習。」我以前經常訪問人，現在有時也會被人訪問，對此實在不能同意更多。
 
回歸中學世紀大辯論，人工智能是學生學習的幫手，還是幫兇？李Sir表示，抄功課不是人工智能出現才發生，作為老師，他會考量如何在課程設計上多花心思：「例如不要問學生直接上網找到答案的問題，要多考學生分析和篩選資料的能力。」科技提升了學生的技能，老師也隨之要與時並進，加油「升呢」。
 
在這場人工智能風暴中，我覺得最關鍵的問題還是「什麼人用什麼人工智能」。說到底，人工智能只是一項工具，最後利用人工智能生產出來的成品是「高能」還是「低能」，還要視乎背後的話事人。

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撰文 : 八爪魚爸爸 梁永樂

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