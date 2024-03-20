日本加息｜日圓兌港元低見5.16算 一文看清9間找換店最新匯率
【日本央行加息/日圓滙率/唱錢/找換店/外幣】日本央行17年來首次加息，日圓不升反跌，每百日圓兌港元5.163算。復活節假期將至，相信很多港人都打算日本旅遊、賞櫻花，出發前當然要兌換日圓。TOPick整合本港9間找換店的最新匯率，供大家在唱Yen前參考。
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9間找換店日圓匯率（2024年3月20日更新）
日本央行宣布17年來首次加息後，日圓滙價不升反跌，日圓兌美元貶值0.5%，現報151.54，每百日圓兌港元為5.163。本文整合本港9間熱門找換店的最新日圓匯率：
找換店日圓匯率｜發達鳥
日圓賣出價：0.0523
|地址
|九龍深水埗長沙灣道261A號地舖
|營業時間
|星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|6990 6196（WhatsApp預約）
|網站
|【按此連結】
找換店日圓匯率｜小女孩
日圓賣出價：0.05195
|地址
|上環德輔道中156號
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息
|電話
|29154812
|67159995
|網站
|【按此連結】
找換店日圓匯率｜多福
日圓賣出價：0.0525
門店資料：
【觀塘店】
|地址
|觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|23279731
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|39968703
|91729611
【九龍灣店】
|地址
|九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|25220220
|25220198
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
|營業時間
|10:00至19:00
|電話
|21528002
|56484842
【日本大阪店】
|地址
|大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室
網站：【按此連結】
找換店日圓匯率｜永恆
日圓賣出價：0.0522
|地址
|九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|23760698
|網站
|【按此連結】
找換店日圓匯率｜牛記
日圓賣出價：0.5196
|地址
|上環急庇利街1號長達大廈地下
|營業時間
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
|電話
|2544 1851
|2542 8701
|網站
|【按此連結】
找換店日圓匯率｜堅成
日圓賣出價：0.52200
|地址
|九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
|營業時間
|星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|23680084 / 23683712 / 23664952
|網站
|【按此連結】
找換店日圓匯率｜啟能
日圓賣出價：0.052800
|地址
|九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈商場地下11號舖
|營業時間
|星期一至星期五11:00至19:00 / 星期六至星期日11:00至18:30
|電話
|27800120
|網站
|【按此連結】
日圓匯率｜飛鳥
日圓賣出價：0.0523
|地址
|油麻地現時點商一樓106鋪
|營業時間
|星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
|69943386
|網站
|【按此連結】
找換店日圓匯率｜激安の両替
日圓賣出價：0.05245
|地址
|元朗教育路15-19號嘉城廣場3樓3088號舖
|營業時間
|星期一至日11:00至19:30
|電話
|34808099
|WhatsApp / Signal
|65533448
|網站
|【按此連結】
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責任編輯︰王明芳