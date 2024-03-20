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日本加息｜日圓兌港元低見5.16算　一文看清9間找換店最新匯率

休閒消費 17:25 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

日圓兌港元低見5.16算，一文看清9間找換店最新匯率。

【日本央行加息/日圓滙率/唱錢/找換店/外幣】日本央行17年來首次加息，日圓不升反跌，每百日圓兌港元5.163算。復活節假期將至，相信很多港人都打算日本旅遊、賞櫻花，出發前當然要兌換日圓。TOPick整合本港9間找換店的最新匯率，供大家在唱Yen前參考。

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童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

9間找換店日圓匯率（2024年3月20日更新）

日本央行宣布17年來首次加息後，日圓滙價不升反跌，日圓兌美元貶值0.5%，現報151.54，每百日圓兌港元為5.163。本文整合本港9間熱門找換店的最新日圓匯率：

找換店日圓匯率｜發達鳥

日圓賣出價：0.0523

地址九龍深水埗長沙灣道261A號地舖
營業時間星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
電話6990 6196（WhatsApp預約）
網站按此連結

找換店日圓匯率｜小女孩

日圓賣出價：0.05195

地址上環德輔道中156號
營業時間星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息
電話29154812
WhatsApp67159995
網站按此連結

找換店日圓匯率｜多福

日圓賣出價：0.0525

門店資料：

【觀塘店】

地址觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
營業時間星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
電話23279731
WhatsApp94359212

【荔枝角店】

地址九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
營業時間星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
電話39968703
WhatsApp91729611

【九龍灣店】

地址九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
營業時間星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
電話25220220
WhatsApp25220198

【元朗店】

地址元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
營業時間10:00至19:00
電話21528002
WhatsApp56484842

【日本大阪店】

地址大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室

網站：【按此連結

找換店日圓匯率｜永恆

日圓賣出價：0.0522

地址九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
營業時間星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
電話23760698
網站按此連結

找換店日圓匯率｜牛記

日圓賣出價：0.5196

地址上環急庇利街1號長達大廈地下
營業時間星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
電話2544 1851
WhatsApp2542 8701
網站按此連結

找換店日圓匯率｜堅成

日圓賣出價：0.52200

地址九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
營業時間星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
電話23680084 / 23683712 / 23664952
網站按此連結

找換店日圓匯率｜啟能

日圓賣出價：0.052800

地址九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈商場地下11號舖
營業時間星期一至星期五11:00至19:00 / 星期六至星期日11:00至18:30
電話27800120
網站按此連結

日圓匯率｜飛鳥

日圓賣出價：0.0523

地址油麻地現時點商一樓106鋪
營業時間星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
WhatsApp69943386
網站按此連結

找換店日圓匯率｜激安の両替

日圓賣出價：0.05245

地址元朗教育路15-19號嘉城廣場3樓3088號舖
營業時間星期一至日11:00至19:30
電話34808099
WhatsApp / Signal65533448
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責任編輯︰王明芳

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