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【殺校潮】趙曾學韞小學派0班　鄧飛：倘停辦學校有損香港教育品牌形象倡合併

社會 16:36 2024/03/20

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青衣仁濟醫院趙曾學韞小學新學年獲教育局「派0班」小一。（資料圖片）

受學生人口結構性下降及移民潮等影響，學界面臨收生不足問題，其中青衣仁濟醫院趙曾學韞小學新學年獲教育局「派0班」小一。立法會議員、教聯會副主席鄧飛今早（20日）出席電台節目時指，相信教育界對收生不足的趨勢有心理準備，惟認為停辦學校損害本港「教育品牌形象」，盼校方考慮與其他學校合併。他亦建議，在刺激本地出生率的同時，應檢討、放寬評核班級準則。

繼去年有5間小學獲教育局「派0班」小一，今年再有1間小學未能開辦資助小一。鄧飛認為，主要出於出生率下降，但認為情況「多少是預計之中」，甚至「可能會更差，不會比實況來得樂觀」，相信辦學團體及學校對收生不足的趨勢已有心理準備。

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趙小須於下周一（25日）前選定發展方案，包括與其他學校合併、申請特別視學、改為開辦私小一或申請停辦。鄧飛表示，要視乎校董會及辦學團體取向、校情及所在地區決定，如在以基層為主的地區開辦私立課程，未必有利；同時，儘管學校能維持教學水平，若無家長揀選該校，仍難以解決問題。他又指，最差的情況為選擇停辦，並對做法感到可惜，因對本港「教育品牌形象不好」，期望校方考慮與其他學校合併。

教育局今年增設100萬元合併津貼，鄧飛認為，有關津貼並非鼓勵學校合併，而是用作支付合併過程中的額外成本及費用，強調校方不會「落袋」，「都是公款公用，談不上甚麼誘因」。

津貼學校資助金額按核准班級結構釐訂，鄧飛指，學校前景、資助、派位取決於小一收生情況，以確保每級班數大致相若，並提到「高才通」等人才計劃為各級帶來插班生，令班級數出現「倒金字塔」，惟難以作出規劃。因此，他建議局方對外尋找生源外，應檢討、放寬評核班級準則，不應單憑小一收生情況決定資助，避免學校「未能走出困境」。

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記者：梁凱婷

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