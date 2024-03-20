【出售公屋】民建聯倡重推租置計劃出售公屋　料收入可達100億緩財赤

▲ 民建聯倡重推租置計劃出售公屋。（受訪者供圖）

為了解公屋居民對重推出售公屋（租者置其屋計劃），民建聯在3月上旬進行了一份屋邨街頭問卷調查，結果顯示93.7%受訪者支持房委會重推該計劃。民建聯建議當局研究在其他屋邨重推「租置計劃」，並倡議優化舊租置計劃，推出「租置計劃2.0」，預計每年收入可達100億，減輕政府財赤壓力。

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民建聯在3月1日至10日，以街頭問卷方式訪問公屋居民，成功收回3,648份問卷。有逾九成(93.7%)的受訪者支持重推「租者置其屋計劃」，而當中逾八成(85.5%) 受訪者表示，若計劃重推會或一定會買入現居的單位。就算只出售樓宇所在的最少範圍，亦未有明顯減少受訪者的購買意向，依然有近八成(78.4%)表示會購買。

民建聯建議，「租置計劃2.0」由房委會或房屋署擔任「公契管理人」，繼續管理公共地方，業主負責繳交管理費，但保留機制讓業主通過投票成立法團自行管理。與此同時，新計劃會收窄出售計劃的公用面積，即出售計劃的土地界線僅包括地段內樓宇覆蓋部分及只供樓宇使用的設施（如泵房、配電設施），房委會負責保留及管理屋邨其餘部分如車道、商場及休憩空間等地方，相信住戶負責的土地責任及權利較舊計劃小，有助減少及權責爭議及維護成本。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒指，現時是適合的時機研究重推租置計劃，因為一方面可回應公屋居民長期的自置居所的訴求，亦可釋放現有公屋的潛在價值，為政府或房委會帶來穩定現金流，估計每年可達100億，大大紓緩政府財赤和加稅的壓力。

立法會議員梁熙表示，調查反映公屋居民對回購自住單位的意向清晰。立法會議員劉國勳解釋，並非所有公屋富戶有能力直接購入私人單位，政府有責任完善置業階梯，讓居民「一家人齊齊整整」，而非透過刪除戶籍解決問題。

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記者：戴朗希