【停電】中電前年最長停電達1,110分鐘　「恢復供電」表現仍獲1,940萬元獎金

兩間電力公司近年均有大型停電事故，卻因該年平均能在指定時間內復電而可獲獎賞，引發社會關注。據環境及生態局回應議員書面質詢的資料，中電前年共有2,987宗停電事故，停電時間最長達1,110分鐘，而其中前年發生元朗電纜橋起火事故，亦導致有逾175,529個客戶停電。中電該年在「供電可靠性」的表現上不獲獎賞，但在「恢復供電」的表現上仍獲1,940萬元獎金。

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中電2019年至2022年間，累計共有逾1.26萬宗停電事故，4年間在「供電可靠性」的表現上共獲5,360萬元,「恢復供電」則獲7,300萬。

至於港燈前年就共發生140宗停電事故，停電時間由1至263分鐘不等，受影響客戶數目亦由1至8,223個不等。港燈前年在「供電可靠性」及「恢復供電」的表現上均分別可獲920萬獎金。港燈2019年至2022年間，累計共有逾729萬宗停電事故，4年間在「供電可靠性」的表現上共獲3,420萬元,「恢復供電」則獲3,420萬。

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責任編輯：黃小冰