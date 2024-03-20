血癌｜雙胞胎姐妹相繼罹患血癌　確診前頻繁出現1病徵

▲ 馬來西亞一對6歲雙胞胎姐妹頻繁發燒，到醫院檢查後竟發現她們相繼確診血癌。

【發燒/血癌/癌症/雙胞胎/化療/存活率】馬來西亞一對雙胞胎姐妹頻繁發燒，經過檢查後竟發現她們相繼罹患血癌。近日她們的母親透露，兩姐妹經過化療後已成功存活，但仍需服藥18個月。而她們的父親靠開卡車維生，家中收入並不多，因此夫婦二人面對孩子未來的治療深感擔憂。

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綜合當地媒體報道，罹患血癌的雙胞胎姐妹住在居鑾新日升園3（Taman delima 3），分別於2022年及2023年5月確診血癌。她們的母親、34歲的諾娜茲拉周二（19日）出席當地癌症孩童開齋宴活動，接受媒體訪問時表示，兩姐妹在家中排行第二和第三，其中妹妹先被診斷出患上血癌。

她憶述，妹妹確診血癌之前頻繁發燒，但當時一家人都沒想過會是癌症。後來姐姐亦出現相同的情況，夫婦二人連忙將她帶到醫院進行檢查，結果同樣確診血癌，令他們錯愕不已。所幸雙胞胎姐妹經過6個月的化療後成功存活下來，不過諾娜茲拉亦透露，現階段她們仍需要再服藥18個月，醫生就指她們有8成機會康復。

回顧過往，諾娜茲拉坦言，姐妹2人患病時期是一家人經歷過最艱辛和充滿挑戰的時刻。她表示，由孩子患病開始自己便不曾熟睡過，只能淺眠，因為她必須時刻監督姐妹倆的情況，尤其當時她們經常出現嘔吐和皮膚敏感的情況。

我猶如一名護士，需要一直為孩子提供舒緩症狀的治療。

她亦透露，37歲的丈夫莫哈末法里斯是名卡車司機，家中收入並不算多，所以孩子一生病，2人便立即面對經濟和頻密載送孩子治療的困難。

血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

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責任編輯：羅嘉欣