治療銀屑病如慢性疾病　患者自行停藥或令病情惡化

銀屑病影響患者外觀、情緒及生活質素，雖然近年治療方法多元化，但患者自行停藥的問題也十分常見。有問卷調查顯示，最多銀屑病患者曾經使用生物製劑治療，但有接近四成曾經自行停藥或轉藥，當中有接近九成反映其病情惡化。有皮膚科專科醫生表示，自行停藥可能會令患者的病情復發，甚至進一步影響整體健康及情緒。他表示，治療銀屑病與血壓相似，需要長治久安才可有效控制病情。

皮膚科專科陳湧醫生表示，銀屑病是一種免疫系統失調導致所致的皮膚疾病，患者的自身免疫系統會攻擊皮膚，導致皮膚細胞過度增生。患者的皮膚會乾燥、痕癢，患處會呈現粉紅色或紅色，上面或覆蓋着銀白色的鱗屑，「病人可能輕輕掃一掃皮膚，就已經滿地皮屑。」

現時治療銀屑病分為傳統和新式，傳統一般是外用大多用於輕微至中度個案；有些個案則需要服用口服藥物，抑制免疫系統以改善炎症，但副作用較多，包括會引致高血壓、肝臟受損等等。

生物製劑針對壓抑特定發炎因子

新式的治療方案則有生物製劑，陳醫生表示，「大約在十幾年前，就開始有生物製劑，其實它是一些蛋白質打入皮膚裏面， 以注射的方法為主」。舊一代生物製劑可抗腫瘤壞死因子，減低炎症反應，但成效未盡理想。近年，醫學界對於銀屑病個案的發炎機制認識更加深入，針對壓抑特定的發炎因子， 例如17、23，會令到病情比較容易受控。研究顯示，採用新一代IL-23抑制劑24週之後，有四成半PASI等於0，即徹底清除銀屑病。

早前，一項病人調查於去年12月中至今年3月初訪問了62名銀屑病患者，曾經使用的藥物最常見包括生物製劑、外用類固醇藥膏、非類固醇消炎藥膏、口服中藥等。而目前，八成患者正使用生物製劑。調查顯示，近四成患者曾經自行停藥或轉藥，當中五成人自行停藥最長一年，可見未有依從醫生指引用藥的情況頗為嚴重。

陳醫生表示， 銀屑病是一個慢性疾病，需要持續用藥，治療概念上與控制血壓很接近。如果患者自行停藥，不但令以往治療效果大打折扣，更有機會使銀屑病嚴重程度上升。他續指，在治療的路上，患者會遇到許多困難，包括擔心副作用、經濟負擔等等，導致患者中途停藥或轉藥，最好的辦法應與主診醫生商量，以調整藥物劑量或者轉介到合適的藥物資助計劃，而非貿然停藥或轉藥。

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