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婚後事丨區明妙曾為家燕姐旗下女團成員　Miumiu日本影寫真俘虜宅男【多圖】

娛樂 19:05 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

區明妙在《婚後事》演少女版悅悅。

TVB劇《婚後事》將大結局周，當中悅悅長大後的少女版由區明妙（Miumiu）飾演。其實雖然區明妙今年只23歲，演藝經驗卻甚豐富，她在13歲已接觸戲劇，曾是家燕媽媽旗下女團Honey Bees的成員。此外，還曾與何榛綦、坂部佩莎等組成MORII GIRLS。

區明妙在2016年拍TVB劇《一屋老友記》出道，翌年演《親親我好媽》嶄露頭角，在2019年於《她她她的少女時代》演少女版田蕊妮大騷演技而受注目。

【你好，我的大夫】加重黑眼圈殘樣演癮君子　 區明妙想挑戰演殺手：想有不同定位和身份

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婚後事丨派福利俘虜宅男

區明妙因擁有一雙水汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉跟有「亞洲最美臉孔」之稱的韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。

而她也十分大方，在IG不時上載靚相，由此亦俘虜不少宅男。比如早前區明妙到日本旅行便影不少靚相，比如穿水手服在街頭留影、只圍浴巾在露天風呂拍照，慷慨大派福利。

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婚後事丨演技獲觀眾認同

有外表之外，區明妙的演技亦不俗，在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。後來於《你好，我的大夫》再次放下偶包演吸毒少女麥寶，素顏兼化黑眼圈演出，十分落力。

區明妙演技屢獲觀眾認同，被認為具潛力成為TVB新一代上位小花，將來說定有機會封視后。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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