大S爆汪小菲婚內出軌兼家暴　發聲明罵爆對方造謠

▲ 大S發聲明公開事實。

台灣女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲在2021年離婚後，是非風波不絕，多次隔空「開火」，二人的官司還在進行中。

大S和汪小菲打官司

大S被法院傳喚出庭，不過昨日首次開庭未見大S現身，只委任律師代表出庭，而汪小菲親身到法院，更爆出大S先前曾公開借給汪小菲2,000萬元的借據，實為人民幣與港元，約為1.7億新台幣。

大S母親S媽仍是S Hotel的承租保證人，即使女兒大S與汪小菲已經離婚，雙方仍有財務問題。據悉S媽很希望承租保證人身份，有指被利用成為汪小菲的談判籌碼之一。

▲ 大S

細數大S的行為

汪小菲對於被控公布前妻個人資料，他在庭上細數先前大S的行為，進行反擊。對於大S提到銀行帳戶被公開，汪小菲強調是購屋後專門開設用來支付尾款和貸款的戶口，他每月匯款入帳、銀行自動扣款：「所以我一直覺得這個帳戶是我在用，裡面都是我每月付貸款的錢。」

汪小菲還在庭上提到，大S用其綁定的信用卡購買奢侈品，又指大S在離婚前花1,200萬新台幣（約294萬港元）送到韓國，意有所指表示：「韓國，我也不知道為甚麼，到現在我只能猜。」汪小菲強調自己非常愛家庭，離婚後一年多來支付家用，花了至少5,000萬元。

▲ 汪小菲

發聲明公開事實

今日（20日）大S在社交網發聲明針對前夫汪小菲昨日在法庭上以不實且浮誇數字刻意抹黑，並怒斥前夫汪小菲婚內出軌，離婚後狂碌卡是為了洩憤。

聲明全文如下：

婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。

我當時憤怒是因為

1：張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。

2：我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯

3：張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對煉出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。

十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖⋯⋯《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》

今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。

▲ 大S發聲明

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