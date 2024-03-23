日本資深演員寺田農逝世終年81歲　生前聲演《天空之城》大反派成經典

▲ 寺田農離世終年81歲。

曾為宮崎駿動畫《天空之城》反派穆斯卡配音的日本男星寺田農，因罹患肺癌於這個月14日辭世，終年81歲，他所屬經紀公司在今日（3月23）發聲明證實此不幸消息。

據其經理人公司「CES娛樂」聲明指，寺田農生前罹患肺癌，一邊努力治療一邊持續工作，可惜無法等到櫻花綻開之時，就撒手人寰。聲明也提到，遵從家屬的意願，寺田農在親人守護下完成葬禮，也婉拒外界的獻花、奠儀等，感謝粉絲以及演出眾多作品的相關人員的關心。

寺田農出生於1942年11月7日，曾入讀早稻田政治經濟學部，可是中途遭退學，於1961年演舞台劇而進入演藝圈，曾參演電影《恐山之女》、電視劇《青春是甚麼》等，在1968年，憑岡本喜八執導的電影《肉彈》獲得每日電影獎最佳男主角獎。

在晚年，他曾參演《幪面超人W》、《超人力霸王》等特攝片。

▲ 寺田農參演《幪面超人W》等特攝片。

因為寺田農擁有一把磁性的聲音，所以幕前演出外，同時也常為綜藝節目和戲劇任旁白及配音，當中他為日本國寶級大師宮崎駿動畫作《天空之城》獻聲，聲演大反派穆斯卡大佐。

此外，他還在2008年任過東海大學文學院的特聘教授，無奈在今天卻傳出離世的消息。

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