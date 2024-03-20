六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運

▲ 羅比師傅分享最強六合彩攻略，為復活節金多寶做足準備。

【六合彩/頭獎/馬會/投注站/財運/催財】新一期六合彩將於明日（21日）攬珠，由於上期冇人中，所以估計頭獎獎金會達1,400萬元！而下周六（30日）將會有復活節金多寶，想發橫財就要做足準備！TOPick請來風水命理師羅比師傅教讀者最強催財大法，從投注站方位、生肖、近期開彩熱門號碼及顏色為大家分析！

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六合彩攻略｜投注站門口在東北方有利中頭獎

根據賽馬會官網的數據，本港中頭獎次數最多的頭3個幸運投注站如下：

幸運投注站 中頭獎次數＊ 1. 中環士丹利街

（中環士丹利街10至12號萬金大廈地下至三樓2號舖） 47次 2. 屯門市廣場

（屯門市廣場第三期地段277號地下） 44次 3. 荃灣青山道荃錦中心

（青山公路荃灣段300-350號荃錦中心地下B2舖） 40次

＊數據截至2024年3月20日

羅比師傅指出，這3大投注站較有利中頭獎，最好就揀選出入口在東北邊的投注站，因為今年流年偏財星在東北邊，大家去投注時，不妨用手機測一測方位，看看投注站的門口是否開在東北方。

▲ 中環士丹利街的投注站最多人中頭獎。

其餘7個幸運投注站如下：

幸運投注站 中頭獎次數＊ 4. 尖沙咀漢口道

（尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下） 39 5. 上環干諾道西

（上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖） 38 6. 觀塘廣場

（觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20） 37 7. 九龍灣德福

（九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖） 35 8. 大埔廣場

（安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖） 34 9. 上水石湖墟

（上水石湖墟新豐路134-140A號A地下） 33 10. 大埔廣褔道

（廣褔道158-172號大埔商業大廈地下） 30

＊數據截至2024年3月20日

▲ 人人都想中六合彩！

六合彩攻略｜找當旺生肖朋友夾份買

羅比師傅透露今年最強3大偏財生肖，是屬牛、豬及蛇，但如果自己不是屬這3個生肖怎麼辦？師傅就表示可以借助朋友的運氣增強自己的財運，方法很簡單，就是一齊夾份買六合彩！

▲ 投注站記得選東北方！

羅比師傅解構今年3大偏財強旺生肖

屬牛：今年有天德及福星，運氣可謂今年各生肖中較強之一，天德大利抽獎，偏財運。

屬豬：今年有紫微、龍德，這些或多或少都有利喜慶，對偏財也有所助益，因此也可以留意。只是今年帶暴敗星，所以記謹小賭宜情。

屬蛇：偏財也是有利，因為今年有天喜及太陽，多少也利有財喜，所以也可以留意。

▲ 馬會網頁統計最多出現的幸運號碼。

六合彩攻略｜近期開彩熱門號碼及顏色

上周日（17日）晚有幸運兒憑電腦飛中頭獎，而當中攪出的7個號碼中，紅色號碼球佔5個當旺，綠色及藍色則各有一個，符合近期攪珠紅綠色號碼球偏旺、不旺藍色號碼球趨勢。

當晚攪出號碼為1、8、13、23、40、44，特別號碼為15。當中1號及23號連續兩次出現。當日派彩獎金高達7,200萬。

而據馬會網頁統計，最新的5大熱門號碼排名，截至2024年3月19日結果，首三位依次為49及30排第1，10排第2，22及24並列第3。

▲ 還有10天就是復活節金多寶，羅比師傅分享最強六合彩攻略供讀者參考！

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記者：陳麗薇