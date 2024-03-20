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【全運會2025】全運會明年粵港澳三地合辦　廣州承辦開幕式

社會 16:17 2024/03/20

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）今日在廣州與廣東省體育局局長崔劍（右）會面，並到廣東奧林匹克體育中心考察，了解場館及附屬設施的營運管理情況。（政府新聞處圖片）

第十五屆全運會及殘特奧會明年在廣東、香港、澳門三地舉辦。廣州賽區執委會今（20日）宣布，開幕式將在在廣東奧林匹克體育中心舉行，而廣州也將承辦4成賽事、敲定25個比賽場館，包括天河體育中心會舉行殘運會開幕式及排球、乒乓球比賽等。

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今在廣州與廣東省體育局局長崔劍共同主持第十五屆全運會和全國第十二屆殘特奧會粵港聯絡會議，同行的包括全運會統籌辦主任楊德強和副主任鄭青雲。他們並到廣東奧林匹克體育中心考察，了解場館及附屬設施的營運管理情況等。楊潤雄指，感謝中央政府的信任和支持，會與省政府就賽事籌備工作保持緊密聯繫，檢視進度，務求合力成功舉辦全運會和殘特奧會 ，並深化香港與粵港澳大灣區其他城市之間的合作。　
 

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責任編輯：TOPick港聞組

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文化體育及旅遊局 全運會 大灣區 廣東省 楊潤雄

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