保單捐贈音樂會宣揚遺愛精神　杜德偉李幸倪釗鋒助人為樂

▲ 「若然世界沒忽略2024」

「香港人壽保險從業員協會慈善基金主辦的保單捐贈音樂會「若然世界沒忽略2024」於3月19日晚在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，在歌聲及表演中宣揚保單捐贈的意義，在生命最後一程也能遺愛社會。

音樂會先由變臉大師韋飛雄以四川著名的國粹表演為揭開序幕，梁釗峰出場聯同靈實老人服務團隊獻唱，全場氣氛升溫。

不同愛心單位如路向四肢及該會主席柳冕、宣明會、博愛醫院、三指鋼琴家黃愛恩、桃桃等相繼演出，Rapper Heyo更唱出為宣明會撰寫，以兒童營養不良為主題的原創歌曲，喚起人們對這議題的關注，內容撼動人心。

表演嘉賓杜德偉出場將音樂會帶入另一高峰，一口氣獻唱多首膾炙人口金曲，三指鋼琴家黃愛恩則與生命傳愛行動執行委員會公關及公眾推廣副主席康子妮合作，譜出悅耳樂章。

▲ 杜德偉

最後由壓軸嘉賓Gin Lee （李幸倪）獻唱多首歌曲，將全晚氣氛推至高峰，整個音樂會在一片歡呼聲中圓滿結束。

▲ Gin Lee

她在台上說：「我同大會傾演出內容時，先第一次知道有１％保單捐贈這回事，過去多年，已經有咁多機構受惠。我鍾意做慈善工作，知道我班fans都鍾意，因為人人都出一分力，就可以變成一種好大能量，而且可以幫到好多不同需要嘅人，所以我會集結粉絲力量一齊去做慈善工作，而我最想幫助寵物慈善機構、保護兒童及照顧情緒健康。因為知道當佢哋最有需要時，有人伸出援手，即使唔係好大忙，至少有人明白你哋，無被呢個世界忽略、遺棄，咁都會對佢哋有好大幫忙。」

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