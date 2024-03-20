  • 21°C
香港時間 : 2024320日 (週三) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保單捐贈音樂會宣揚遺愛精神　杜德偉李幸倪釗鋒助人為樂

娛樂 16:30 2024/03/20

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

「若然世界沒忽略2024」

「香港人壽保險從業員協會慈善基金主辦的保單捐贈音樂會「若然世界沒忽略2024」於3月19日晚在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，在歌聲及表演中宣揚保單捐贈的意義，在生命最後一程也能遺愛社會。

音樂會先由變臉大師韋飛雄以四川著名的國粹表演為揭開序幕，梁釗峰出場聯同靈實老人服務團隊獻唱，全場氣氛升溫。

不同愛心單位如路向四肢及該會主席柳冕、宣明會、博愛醫院、三指鋼琴家黃愛恩、桃桃等相繼演出，Rapper Heyo更唱出為宣明會撰寫，以兒童營養不良為主題的原創歌曲，喚起人們對這議題的關注，內容撼動人心。

表演嘉賓杜德偉出場將音樂會帶入另一高峰，一口氣獻唱多首膾炙人口金曲，三指鋼琴家黃愛恩則與生命傳愛行動執行委員會公關及公眾推廣副主席康子妮合作，譜出悅耳樂章。

杜德偉

最後由壓軸嘉賓Gin Lee （李幸倪）獻唱多首歌曲，將全晚氣氛推至高峰，整個音樂會在一片歡呼聲中圓滿結束。

Gin Lee

她在台上說：「我同大會傾演出內容時，先第一次知道有１％保單捐贈這回事，過去多年，已經有咁多機構受惠。我鍾意做慈善工作，知道我班fans都鍾意，因為人人都出一分力，就可以變成一種好大能量，而且可以幫到好多不同需要嘅人，所以我會集結粉絲力量一齊去做慈善工作，而我最想幫助寵物慈善機構、保護兒童及照顧情緒健康。因為知道當佢哋最有需要時，有人伸出援手，即使唔係好大忙，至少有人明白你哋，無被呢個世界忽略、遺棄，咁都會對佢哋有好大幫忙。」

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

相關文章

正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
11:03 2024/03/18
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
不如食豪D丨李幸倪自揭大馬坐擁數千呎大屋　Gin Lee被封「萬年銀獎」：笑咗出嚟
17:48 2024/02/05
不如食豪D丨李幸倪自揭大馬坐擁數千呎大屋　Gin Lee被封「萬年銀獎」：笑咗出嚟
拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花　Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力
17:31 2024/03/05
拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花　Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力

你可能感興趣

正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
11:03 2024/03/18
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
不如食豪D丨李幸倪自揭大馬坐擁數千呎大屋　Gin Lee被封「萬年銀獎」：笑咗出嚟
17:48 2024/02/05
不如食豪D丨李幸倪自揭大馬坐擁數千呎大屋　Gin Lee被封「萬年銀獎」：笑咗出嚟
拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花　Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力
17:31 2024/03/05
拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花　Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力
李幸倪 康子妮 杜德偉 梁釗峰 歌手 香港人壽保險從業員協會 戲曲中心 文娛藝術