遊日注意｜日本首宗蜱傳染病「SFTS」人傳人　醫生被病人傳染致死率達15%

【日本/傳染病/SFTS/人傳人/蜱蟲】遊日要注意！繼中毒性休克綜合症個案激增後，日本國立感染症研究所昨天（19日）宣布，日本國內首度確認蜱媒病毒傳染病「發熱伴血小板減少綜合症」（簡稱SFTS）有人傳人案例，由一名年約9旬的患者傳染至一名醫生身上。

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綜合日本傳媒報道，日本國立感染症研究所表示被傳染的一名20幾歲男醫生，因工作關係於去年4月與一名被診斷患上SFTS的年老男病人有所接觸，他當時需要為已死亡的男病患移除身上的靜脈注射。豈料9天後，該醫生便出現發燒症狀，更燒到38度等，確診感染SFTS。

報告指出，除了沒有戴上護目鏡外，染疫的男醫生接觸病患時已戴上口罩及手套。而該病患與醫師體內的病毒序列經過比對後，研判為同一種病毒，因此這個案例被判斷為人傳人案例。慶幸的是，涉事醫生接受後續觀察的過程中，身體狀況已逐漸恢復。

根據日本厚生勞動省資料，SFTS主要經由蜱感染，不會輕易人傳人，不過可能接觸到病患血液或體液的醫療從業人員，必須做好防疫措施。

而台灣衛生部門亦指出，「發熱伴血小板減少綜合症」（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS）是一種新興急性傳染病，主要經由蜱蟲叮咬感染，被疾管署列為第四類法定傳染病。少數重症患者則可能死亡，致死率約5至15%。中國、韓國及日本也有確定病例，且中、韓均曾報導醫護人員於照顧病患時，因未採行正確的防護措施及未穿著或配戴適當防護裝備，直接接觸病患的血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件。

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責任編輯：羅嘉欣