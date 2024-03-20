小一入學丨2025/26年度升小攻略 11間直私小學開放日＋小一申請時間表＋學費
升學教育 17:36 2024/03/20
【私立小學/直資小學/小一入學/開放日/小一簡介會】近年愈來愈多家長都心儀直資、私立的小學，因為教學政策比官津校有更多自由度，學生資源更豐富。
部分直資及私立小學已陸續展開2025/26年度小一報名程序，要為小朋友揀到適合的直資或私立小學，爸媽可以出席學校的簡介會或開放日，了解校園環境等相關資料，做好升小準備，以下為11間已公布小一開放日/簡介會及小一報名時間表的學校資料，讓家長參考。
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小一入學｜直資小學開放日及小一報名、學費詳情
|學校名稱
|開放日/簡介會日期
|小一報名日期
|23/24年度小一學費
|港大同學會小學
5月4日及5月5日
|5月4日至5月25日
|$33,970
|香港華人基督教聯會真道書院
4月6日
|即日至4月30日
|$28,600
|漢華中學(小學部)
尚未公布
往年為8月及9月舉行
|3月1日至10月13日
|$17,640
|嶺南大學香港同學會小學
尚未公布
往年為5月舉行
|4月1日至8月1日
|$17,380
小一入學｜私立小學開放日及小一報名、學費詳情
|學校名稱
|開放日/簡介會日期
|小一報名日期
|23/24年度小一學費
|啟思小學
|尚未公布
|3月1日起
|$133,980
|聖士提反書院附屬小學
尚未公布
往年為6月舉行
|5月公布
|$92,500
|香港真光中學（小學部）
|尚未公布
|7月公布
|$60,000
|國際基督教優質音樂中學暨小學
|3月8日（已結束）
|1月13日至4月14日
|$60,000
|九龍禮賢學校
5月18日
|尚未公布
|$54,900
|弘立書院
4月30日
|尚未公布
|$221,130
|聖三一堂小學
5月18日
|尚未公布
|$55,000
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責任編輯：王明芳