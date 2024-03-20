小一入學丨2025/26年度升小攻略　11間直私小學開放日＋小一申請時間表＋學費

▲ 2025/26年度升小攻略，11間直私小學開放日及小一申請時間表。

【私立小學/直資小學/小一入學/開放日/小一簡介會】近年愈來愈多家長都心儀直資、私立的小學，因為教學政策比官津校有更多自由度，學生資源更豐富。

部分直資及私立小學已陸續展開2025/26年度小一報名程序，要為小朋友揀到適合的直資或私立小學，爸媽可以出席學校的簡介會或開放日，了解校園環境等相關資料，做好升小準備，以下為11間已公布小一開放日/簡介會及小一報名時間表的學校資料，讓家長參考。

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小一入學｜直資小學開放日及小一報名、學費詳情

學校名稱 開放日/簡介會日期 小一報名日期 23/24年度小一學費 港大同學會小學 5月4日及5月5日 （報名詳情） 5月4日至5月25日 $33,970 香港華人基督教聯會真道書院 4月6日 （報名詳情） 即日至4月30日 $28,600 漢華中學(小學部) 尚未公布 往年為8月及9月舉行 3月1日至10月13日 $17,640 嶺南大學香港同學會小學 尚未公布 往年為5月舉行 4月1日至8月1日 $17,380

小一入學｜私立小學開放日及小一報名、學費詳情

學校名稱 開放日/簡介會日期 小一報名日期 23/24年度小一學費 啟思小學 尚未公布 3月1日起 $133,980 聖士提反書院附屬小學 尚未公布 往年為6月舉行 5月公布 $92,500 香港真光中學（小學部） 尚未公布 7月公布 $60,000 國際基督教優質音樂中學暨小學 3月8日（已結束） 1月13日至4月14日 $60,000 九龍禮賢學校 5月18日 （報名詳情） 尚未公布 $54,900 弘立書院 4月30日 （報名詳情） 尚未公布 $221,130 聖三一堂小學 5月18日 （報名詳情） 尚未公布 $55,000

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責任編輯：王明芳