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小一入學丨2025/26年度升小攻略　11間直私小學開放日＋小一申請時間表＋學費

升學教育 17:36 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

2025/26年度升小攻略，11間直私小學開放日及小一申請時間表。

【私立小學/直資小學/小一入學/開放日/小一簡介會】近年愈來愈多家長都心儀直資、私立的小學，因為教學政策比官津校有更多自由度，學生資源更豐富。

部分直資及私立小學已陸續展開2025/26年度小一報名程序，要為小朋友揀到適合的直資或私立小學，爸媽可以出席學校的簡介會或開放日，了解校園環境等相關資料，做好升小準備，以下為11間已公布小一開放日/簡介會及小一報名時間表的學校資料，讓家長參考。

最新影片：

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

小一入學｜直資小學開放日及小一報名、學費詳情

學校名稱開放日/簡介會日期小一報名日期23/24年度小一學費
港大同學會小學

5月4日及5月5日

（報名詳情）

5月4日至5月25日$33,970
香港華人基督教聯會真道書院

4月6日

（報名詳情）

即日至4月30日$28,600
漢華中學(小學部)

尚未公布

往年為8月及9月舉行

3月1日至10月13日$17,640
嶺南大學香港同學會小學

尚未公布

往年為5月舉行

4月1日至8月1日$17,380

小一入學｜私立小學開放日及小一報名、學費詳情

學校名稱開放日/簡介會日期小一報名日期23/24年度小一學費
啟思小學尚未公布3月1日起$133,980
聖士提反書院附屬小學

尚未公布

往年為6月舉行

5月公布$92,500
香港真光中學（小學部）尚未公布7月公布$60,000
國際基督教優質音樂中學暨小學3月8日（已結束）1月13日至4月14日$60,000
九龍禮賢學校

5月18日

（報名詳情）

尚未公布$54,900
弘立書院

4月30日

（報名詳情）

尚未公布$221,130
聖三一堂小學

5月18日

（報名詳情）

尚未公布$55,000

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責任編輯：王明芳

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