法國五月丨林嘉欣以藝術作親子橋樑　母女無所不談：由死亡至跨性別都傾

▲ 林嘉欣再度擔任法國五月藝術節大使。（陳靜儀 攝）

既是演員，又是陶藝家的林嘉欣，便同時身任法國五月藝術節（French May）大使及香港國際電影節大使。除了身體力行作出推廣藝術文化，也會把喜好融入生活日常，亦會鼓勵兩名女兒以藝術創作，成為親子之間的溝通橋樑。

林嘉欣已多度為法國五月藝術節擔任大使，她亦一如以往，為此赴法國跟不同藝術家作交流，及參予節目內容策劃。

嘉欣憶述：「之前幾年，因為疫情關係，不少藝術家不能來港，但同時我們卻探索了很多本地創作人，今年復常後，兩個地方又可以再作交流，自己又可以親身到法國跟藝術家見面，每次也是學習機會，得以發掘到不同的視野。」

▲ 林嘉欣特別推介現於M+舉行的「黑白--攝影敍事展覽」。

鍾情實體藝術

今屆法國五月藝術節共有超過100個多元化藝術和文化節目，涵蓋攝影、馬戲、音樂、舞蹈和戲劇。林嘉欣最想推介的，是法國五月跟M+合辦的開幕節目、現正舉行的「黑白--攝影叙事展覽」。

她解釋：「法國國家圖書館（BnF）是一個有極多館藏的地方，包括書本、畫、相片等等，當地藝術家有義務會捐出作品給BnF，因此他們有很多珍貴的真跡。今次法國五月跟BnF合作的展覽，會展出逾250幅珍藏相片，以及逾30幅來自M+館藏作品，主要是由19世紀至今日的攝影師如森山大道、何藩、Robert Frank等的黑日相，以此作為歷史和空間的展示，十分難得。」

林嘉欣自言是傳統思維，喜歡欣賞實體事物，看著昔日的黑白照，感覺特別深。「雖然現在開始有AI生成的藝術品，但我還是喜歡實在的東西，特別看到一些珍貴的真跡品，那份氛圍和情感很不同，作品呈現出來的層次會更細緻，可以發掘的地方也很多。」

▲ 林嘉欣（陳靜儀 攝）

跟女兒討論劇本

今次林嘉欣訪法之旅，還為將來港舉行的《新世界交響頌》拜訪了女指揮家Zahia Ziouani，她自言不認識古典音樂，但藝術交流無分界別，亦由於二人同是母親，自然不乏話題。

林嘉欣介紹說：「Zahia在歐洲很出名，一來古典界很少女指揮家，二來她是法國的新移民，以前未有過近似的先例。她就是不忿氣，以自身的能力份和努力，終於如願成為指揮家。她雖已名成利就，仍然去到巴黎近郊，成立一個音樂學院，矢志教導小朋友成才。」

▲ 今次她去到法國跟不少藝術家交流，包括女指揮家Zahia Ziouani。

林嘉欣也好奇對方何以有此魄力？「Zahia說很多有天份的小朋友，因不同原因缺乏機會，覺得這是應該她去做的事，她也會帶小朋友去到正式的樂團體驗，並會一視同仁，要求跟正式的團員一樣的表演態度，讓他們知道未來的自己會變成怎樣。我覺得這是真正藝術家的慷慨，很值得學習。」

這位指揮家會讓9歲的女兒學習大提琴，也會帶著女兒一同去巡遊，母女既有更多相處時光，也可讓她看到媽媽的工作，這讓兩女之母林嘉欣深有共鳴。「平時我們很少有機會帶孩子去工作場所，而我就會跟女兒們一同看劇本，討論當中具爭議的地方，這可以令她們知道我的工作，和為此作出的努力，從劇本的故事中，也可令她們看到這個世界有很種不同的人，不止有校園的世界。」

雖然她主演的電影，有時不乏成人題材，但嘉欣卻跟女兒持開放態度去討論。「我跟她們甚麼也可以傾，如死亡、性、跨性別，只要她們好奇便會談，沒甚麼避忌，因現在社會很複雜，又可接觸不同的社交媒體，在她們18歲前，我更要好好為她們做好準備，有時女兒也不喜歡我一些演出，我便會跟她們談論，我給出問題，讓她們去尋找答案。」

▲ 近年嘉欣專注於陶瓷創作。

培育自由氣氛

林嘉欣認同藝術從來不應離地，它能在日常生活任何部分呈現，簡單如早上沖一杯咖啡，由磨豆、等待到味道的調配，能好好地去感受，已是一種藝術。「對我來說，不論電影、陶瓷、音樂、法國五月，都是同一件事，是我的心靈糧食，是出口也是入口，不能去計算，也沒有目的，但只要經常接觸，便可在生活上呈現出來。」

她舉例大女兒喜歡繪畫，也愛以動畫形式來說故事。「她會叫我猜這幅畫在講甚麼？我有時估到，有時不，但在過程中的想像是無限，我也可以在她的畫畫過程中，觀察她的身體語言、情緒暗示，我好自由，她們想幾時畫都可，有時我會帶她們去陶室，也沒限制要做甚麼，若果那刻她們想做泥便泥，希望培養一個自由創作氣氛。」

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早前她為香港國際電影節擔任大使，透露今年想多拍電影，林嘉欣笑道：「好多人以為我轉了行，去年只拍了兩部戲。今年做電影節大使，主要因為覺得十多年沒有女演員擔任，所以覺得應該要做，並當了火鳥電影環節的評審，近4年我專注在陶藝，少看了電影，也想知道現在中港台的年青導演在關注甚麼。」

她指，現時自己很多東西都想學習，惟有擴闊眼界，才可以令人生不斷前行。

▲ 她希望今年可多拍不同類型的電影，圖為《美國女孩》。

記者：陳家昌