【垃圾徵費】謝展寰：有指定袋零售商計劃停售一般膠袋　9成零售商承諾提供「一袋兩用」服務

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（陳靜儀攝）

環境及生態局局長謝展寰今（20日）表示，指定袋及指定標籤的零售網絡涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台大約3,000個零售點，各個零售商逐步提供銷售服務，現時已有超過400個零售點向市民銷售指定袋和指定標籤。他指，超過9成獲授權指定袋零售點已同意未來會於收銀處銷售單個指定袋，讓有需要的市民購買指定袋來裝載購買的物品，之後亦可以用來裝載棄置的垃圾；亦有零售商計劃停售一般膠袋。

謝展寰稱，由於實施垃圾收費後棄置垃圾必須使用指定袋，如市民購物時選擇購買其他膠袋來裝載物品，而不選擇指定袋，不論其他膠袋如何便宜，都是額外支出，整體來說都會付出更多金錢，所以就算市民在初期未習慣，往後也必然會慢慢傾向「一袋兩用」，購買指定袋以代替以往的塑膠購物袋來減少支出。

他又說，從超市供貨鏈和存倉安排來看，越多人轉為買指定袋，超市出售其他膠袋的成本就越高，甚至會蝕本。當局亦得悉一些獲授權的零售商，包括大型超市，為節省開支，已開始打算在未來停止售賣一般的塑膠袋，只售賣指定袋。當局認為沒有需要再以法律手段，硬性要求獲授權零售商停止出售塑膠購物袋。他並提到，即使市民購買一般膠袋，都毋須當成垃圾棄置，只要是乾淨，就可以放到回收桶回收。

至於當局向獲授權零售商就其銷售指定袋的服務，提供多少服務費用。謝展寰稱，銷售指定袋及指定標籤涉及一定營運成本，包括店鋪租金、倉存管理、物流配送系統和人手調配等，環保署會向零售商支付服務費用以彌補相關成本開支。個別零售商可獲得的服務費用將按一些客觀條件去釐定，包括參與零售的實體店數目、實體店的覆蓋區域、銷售垃圾袋或家居清潔用品的經驗、物流車隊數目、網上平台用戶人數、出售的產品種類數目、會否提供「一袋兩用」服務等。每個零售商的服務費用率是環保署透過與個別零售商談判取得的共識，屬於商業性敏感資料，環保署與每個獲授權零售商簽訂的協議亦訂明不得披露零售服務費用率，故未能透露有關資料。

謝展寰並提到，根據環保署向香港主要零售集團查詢所得的資料，自當局全年年底將每個塑膠購物袋的最低收費，由5角提高至1元和收緊豁免範圍等，去年1至2月的塑膠購物袋（不包括平口袋）派發量，較前年同期整體下跌超過6成，至於新納入管制的平口袋，主要大型連鎖超級市場的派發量亦下跌超過8成，減幅顯著。

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責任編輯：黃小冰