【清洗黑錢】男女涉2019年洗黑錢167萬元　男判囚32個月女待索報告候判

▲ 兩男女涉於2019年洗黑錢，男被判囚32個月，女被告則押後判刑。資料圖片

兩名男女涉於2019年時，其銀行等帳戶存款急增及頻密提存，其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼，涉及洗黑錢款項共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪，今（20日）於區域法院判刑。法官考慮到案件不涉跨國因素，以及犯案手法簡單等，判男被告入獄32個月，頒令沒收近60萬元款項。另為有智力問題的女被告索取感化及社會服務令報告，押後至4月9日判刑。

被告依次為李敏聰（31歲）、袁慧雯（27歲），兩人分別承認5項及1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。案發於2019年9月1日至12月10日期間，李涉處理馬會、恒生銀行、渣打銀行、Payme帳戶及拍住賞帳戶的共約136萬元犯罪得益；袁則涉處理Payme帳戶內約31萬元犯罪得益。

暫委法官鄧少雄判刑指，本案不涉跨國因素，犯案時間約2個多月，洗黑錢手法簡單，沒有證據顯示被告得知黑錢源頭及所涉的罪行，判承男被告入獄32個月，並頒下沒收令。法官考慮到女被告的智力較常人低，或受到男被告唆擺犯案，先索取感化及社會服務令報告，以考慮監禁以外的刑罰，還押至4月9日判刑。

案情指，涉案期間李的恒生帳戶收到存款約63萬元，其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」，其餘帳戶則收到7萬至30萬元不等的存款。

根據通訊軟件紀錄，李在9月6日曾傳送其恒生帳戶結餘的截圖給袁，表示擔心轉款給袁會被銀行指洗黑錢，建議提取現金給袁。李著袁開設多個帳戶，又著袁開設銀行戶口再借給他使用，李稱會將所收的款項交給「仔女」。

翌日，李邀請袁加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的Telegram 群組，群組的引言是「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入 所籌得資金會100％用落仔女身上 包括住宿 緊急資金 緊急醫療 玩具 文具等等，當然我地會嚴格審批 香港人加油呀」。及至9月9日，李表示有很多錢，但不能使用，連同其他「手足」收到的款項，應已收到60萬至70萬元。其後，袁答應為李每天清洗1萬元。

通訊軟件紀錄又顯示，李曾向袁表示他留了約40萬至50萬元，擬用作開店用，兩人又曾商量前往日本和台灣旅行。李曾告訴袁，他買了一輛白色四門新車，並附上平治 AMG C-class Coupe 250型號汽車的截圖。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣