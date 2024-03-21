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超市大搜查｜LDK評測8款防UV護手霜　3款A級高效保濕防UV最平$38

保健美顏 12:33 2024/03/21

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【護手霜/保濕/護膚/護膚品/抗紫外光/防UV/防曬】不少人會使用具防UV功用的護手霜，以便滋潤雙手，同時對抗紫外光。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測8款防UV護手霜，比較各款產品的保濕力、防UV效果、成分和使用感，並挑選出防UV效果最佳的款式，當中包括CoenRich Premium、SHISEIDO、atrix等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售742日圓（約38港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測防UV護手霜

《LDK》指出，不少人在日常生活中會使用具防UV功用的護手霜，同時為雙手保濕及防禦紫外光傷害。《LDK》以4大標準評測防UV護手霜：

  • 保濕力：專家在人工皮膚上塗上相同份量的護手霜，靜待一段時間後檢查人工皮膚的乾燥和龜裂程度，以評估保濕效果。
  • 防UV效果：在塗上護手霜的人工皮膚上貼上UV標籤，放置於UV燈下一段時間後觀察其顏色變化，從而計算防UV率。
  • 成分：由專家檢查及分析產品成分標籤，評估標準主要包括透明質酸、神經酰胺等保濕成分、維他命等美容成分、抗炎成分，以及紫外線吸收劑和紫外線散射劑等防紫外線成分。
  • 使用感：由受測者實際使用產品，並對產品的黏稠度、塗抹手感、氣味和使用便利性進行評分。

8款防UV護手霜

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評測結果顯示，「for the F wrinkle clear hand UV（Moist）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價僅為1320日圓（約68港元）。

「for the F wrinkle clear hand UV（Moist）」在4項評測中均獲得4或5分，可見其保濕力及防UV效果良好。專家表示，產品含有具美白、抗皺紋的有效成分「菸鹼醯胺」，同時含有神經醯胺、透明質酸鈉等保濕成分；保濕力測試顯示人工皮膚在1小時後幾乎沒出現大裂縫；而在防UV效果測試中，UV標籤亦只有少部分位置有變色，換言之大部分位置成功阻隔紫外線。受測者實際使用產品後，認為產品質地像乳液般濃稠卻在使用上非常容易塗抹，使用後感到有清爽感。

至於在3款獲A級評分的產品中，「CoenRich Premium Q10 防水防曬美白護手霜」只售742日圓（約38港元），可謂是性價比高。

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責任編輯：羅嘉欣

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