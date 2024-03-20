【幸福指數】世界幸福排名出爐　芬蘭連續7年奪冠香港跌4位排86　

▲ 香港本年幸福指數列第86位，連跌3年。（資料圖片）

聯合國資助機構今日（20日）公布本年「世界幸福報告」（World Happiness Report），結果顯示，芬蘭連續7年蟬聯榜首；至於香港則列第86位，連跌3年。

根據2024年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.7分奪冠，其次為丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士及澳洲；黎巴嫩及阿富汗則分別以2.7及1.7分墊底。

亞洲國家及地區方面，香港以5.31分列第86位，較去年排名第82位跌4位，連續3年下跌；排名最高的新加坡則以6.52分排第30位、台灣以6.5分排名第31位、日本則以6.06分排名第51位、南韓為6.05分排名第52位、中國以5.97分排名第60位。

另外，報告顯示，美國排名首度跌出前20，從去年第15名跌至第23名，出於30歲以下美國人的幸福感大幅下降；德國亦首度跌出前20名外，列第24位。

參與編撰報告的牛津大學經濟學教授Jan-Emmanuel De Neve表示，年輕人現今正經歷中年危機，尤其是北美的年輕人，並指許多位於中歐及東歐的前共產國家持續改善人民福祉，相比較富裕的國家，年輕人偏向認為其生活品質高於年長群體。Jan-Emmanuel De Neve表示，斯洛文尼亞、捷克及立陶宛均向前20名邁進，全因受到年輕人影響。

聯合國自2012年起公布《世界幸福報告》，報告以美國市場研究公司蓋洛普的數據為基礎，再由牛津大學領導的全球團隊分析結果。研究分析143個國家及地區中，受訪民眾對生活滿意度的自我評計、人均國內生產總值（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷