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玖瓏尖子｜LOONG 9「妙音龍子」回母校喇沙表演　冼靖峰獲讚寵粉唱功有進步

升學教育 19:35 2024/03/20

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男團LOONG 9「妙音龍子」冼靖峰日前回母校喇沙書院獻唱，獲網民大讚唱功有進步。

【LOONG 9/玖瓏少年/妙音龍子/冼靖峰/亞洲超星團/喇沙書院】《亞洲超星團》新男團LOONG 9自成軍以來一直被受網民關注，除了團名成為網民笑話外，九子外號又是一大笑料。九子雖不被香港網民看好，但他們依然紅得過羅湖，早前有傳LOONG 9將登上央視晚會演出，獲賜中文團名「玖瓏少年」及九子外號。當中獲封「妙音龍子」的LOONG 9成員冼靖峰，日前更回到母校喇沙書院，為社區服務日擔任嘉賓獻唱，有粉絲找回他7年前唱同一首歌的演出，獲不少網民大讚唱功有進步。

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《亞洲超星團》自月初比賽完結後熱話不斷，除了談論中英文團名LOONG 9、玖瓏少年及「龍字輩」外號之外，賽果也一直備受爭議，當中3位香港代表冼靖峰、文佐匡及黃奕斌，更被網民質疑實力「未夠班」成為團員。獲封「妙音龍子」的冼靖峰懶理網民負評，日前返回母校喇沙書院為「喇沙社區服務日」擔任表演嘉賓，獻唱周杰倫《安靜》。有人將他的表演片段放上網，獲不少網民讚揚有水準，又指冼靖峰是LOONG 9的唱歌擔當。

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LOONG 9冼靖峰重回喇沙獻唱

冼靖峰今次回到母校獻唱《安靜》，未知是否與當年學生時代的他有關係？有網民找回冼靖峰7年前於校內演出的片段，當時穿著校服的他，同樣演唱《安靜》一曲。當年的他一臉羞澀，但唱歌時依然非常投入，獲得全場同學的熱烈掌聲。粉絲將他7年前後的片段作對比，大讚冼靖峰多年來唱功進步不少，冼靖峰亦轉發片段感慨道：「值得關注，唔知大家覺得分別如何！7年了，決定要唱歌7年了」。

LOONG 9九子各人賜獲「龍」字作尾的官方外號，惟洗靖峰一人的外號是「妙音龍子」。（網上圖片）

LOONG 9尖子冼靖峰喇沙港大畢業

冼靖峰自出道後，依然努力練習唱藝舞技，吸納不少粉絲。如今能夠在音樂路上取得成就的他，以往的讀書生涯也一樣出色。現年25歲的他曾就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學，畢業後任職MT（Management Trainee 管理培訓生）。

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「妙音龍子」外號獨特顯地位？

之後，他便踏上音樂路，先是參加ViuTV舉辦的《全民造星2》，於60強止步後，再參加了《聲夢傳奇》打入最後5強，經過幾年的發展後，再搖手一變成為現時的LOONG 9成員之一。早前有傳LOONG 9將登上央視晚會首次演出，並獲中文團名「玖瓏少年」，九位成員亦以「龍字輩」取得官方外號，通通將「龍」字作尾改名，惟洗靖峰一人的外號「妙音龍子」，以「子」字作尾，可見他在團中的地位超然。

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責任編輯：王明芳

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