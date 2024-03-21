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【HKSOS】警HKSOS程式推兩月下載量達逾5.7萬次　手機埋50厘米深沙下仍能偵測位置

社會 00:01 2024/03/21

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警方HKSOS推出兩個月。 (左起)資訊系統部數碼警政服務科警司范俊業。 資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑。 資訊系統部數碼警政服務科高級督察張籽燊。 陳靜儀攝

警方今年1月推出「HKSOS」緊急救援手機應用程式，針對熱愛戶外活動的市民，希望他們在緊急情況下得到精準的搜救服務，至今下載量已達57000次。警方指，市民開始活動時就需「㩒個掣」，程式便會「全程守護你」；又指程式暫時只集中處理戶外活動相關個案，但不排除將來加入其他功能。

警務處資訊系統部數碼警政服務科警司范俊業表示，近年涉及戶外活動的搜救個案及傷亡數字有大幅上升的趨勢，警方為提高搜救效能，推出「HKSOS」緊急救援手機應用程式，推出兩個月下載量已達57000次。程式可「一鍵直達」999報案中心，在進行活動前，使用者須先啓動HKSOS活動功能，在程式內選擇相關活動選項，包括行山、滑翔傘及划艇，並設置活動時間。使用者可於程式內加入3位緊急聯絡人，如使用者於活動期間失聯，緊急聯絡人能透過程式代為求救。使用者在活動期間遇到緊急狀況時，可按下「SOS」鍵，程式會提供圖示選擇供求助者選擇，亦可使用SMS向999報案中心發送即時位置。

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程式推出後個案下跌逾9成

警務處資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑指，長時間搜救個案今年首兩個月有2宗，去年同期則有21宗，即程式推出後有關個案下跌逾9成。程式推出兩個月共接獲6宗求助個案，其中陳先生（化名）上月於西貢米粉嶺行山，事前沒有做足準備，低估路線難度，至下午4時只行了四分一路程，後來更擦傷及中暑，於是以程式求助。陳先生指，警方兩分鐘內便聯絡他，又稱當時十分大霧，不知道自己身處哪裏，程式可以準確地告知警方他的所在位置。

上月一名男子在馬鞍山昂平玩滑翔傘，其間疑因大霧未能辨別方向，在樹林降落。他事前已安裝程式，惟手機沒信號，至翌日才找路離開並報警求助。莫俊傑指，市民一般以為下載了程式，萬一遇上意外就可以求救，但鍾先生降落的地方完全沒有信號，他的求救訊息不能傳送到後台。莫俊傑強調，市民開始活動時就要「㩒個掣」，程式便會「全程守護你」。如活動超時、沒有網絡、或者程式偵測到危險，個案會變成高危案件，999電台會接收到，再作出支援，否則警方不會知道市民身處哪裏、及是否需要協助。他又指，程式介面易用，加上可用圖示表達情況，方便受傷市民及聾啞人士。

莫俊傑指，希望程式能於惡劣環境及偏遠地區均可使用，因此團隊到杜拜考察，在當地警方的支持下於沙漠試驗程式。他指，即使一部沒有信訊的手機被埋在50厘米深的沙下，signal rader 仍能偵測到手機的位置。莫俊傑透露，因香港為全球首個推出相關技術的城市，不少國家表示對程式有興趣，稱能於發生天災，如地震後協助救援工作，未來會加強與其他城市交流，希望將程式發揚光大。

暫集中處理户外活動相關個案

被問到程式未來會否擴展至所有救援工作、市民遇上與戶外活動無關的意外能否透過程式報案，莫俊傑指，曾有市民在家感到胸口不適，使用程式求救，同樣獲受理。他認為未來程式必然會擴展到處理其他個案，指「唔會話你心臟有事㩒個app係錯，我哋係想幫到人，999報案中心一定會cater（滿足）」，惟現階段警方的資源有限，希望先集中處理户外活動的個案，不排除未來會加入其他功能。私隱方面，莫俊傑則指，程式只會保留使用者的行蹤48小時，市民不需擔心行蹤外洩。

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記者：吳穎嵛

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