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濫用公屋｜一家四口資產轉移給長子　父母偕幼女抽公屋獲派皇后山4人單位

家事百科 18:05 2024/03/20

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一家四口把名下資產轉至長子，再與幼女輪候公屋，獲派粉嶺皇后山邨3至4單位。（相片來源：經濟日報資料相片）

政府近期嚴厲打擊濫用公屋，加強巡查和舉報。有網民在Facebook群組表示，認識一家四口把名下資產轉至長子，再與幼女輪候公屋，最終獲派粉嶺皇后山邨3至4單位。樓主指「佢地抽到公屋，又有綜援拎，又有樓收租，生活好休閒」，遂詢問能否舉報，有網民獻計以1招反擊！

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3人獲派皇后山4人單位

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」匿名發帖，自稱認識到街坊有街坊懷疑濫用公屋。樓主表示認識一家四口，父母育有22歲長子和10歲的幼女。父母計劃申請公屋，先前將2輛車和物業等資產轉到長子名下，然後和女兒共3人申請公屋，成功獲派粉嶺皇后山邨3至4人單位，他們自豪表示現在生活無憂。

有公屋，又有綜援拎，又有樓收租，生活好休閒！

網民：公屋無仔名有乜嘢舉報?

樓主最後自言「諗唔到可以點舉報，又好似真係冇犯規」，遂詢問網民意見。帖文引起熱烈討論，不少網民認為判斷違規的關鍵，在於其兒子是否列入在公屋戶籍內，「個仔住邊先？如果無名就住公屋，請舉報」、「舉報啦，唔理佢有無」。另外，有網民指該家人把所有資產轉移給長子的做法有一定風險，「結果個仔畀女人呃曬成副身家」。

網民獻計有1招反擊

網民笑言勸樓主「你咁醒，可以同人哋個仔搭上，然後再攞晒啲錢，咁你就可以好自豪上嚟講，有2架車同埋有樓收租」。不過由於帖子是匿名發帖，不少人質疑事件真偽，「其實仲有冇人咁蠢，將自己呢啲秘密講出嚟㗎」。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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