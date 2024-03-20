著數優惠︱華御結蛋汁牛壽喜燒試食價$12登場　4日限定重磅優惠嘆盡3大人氣御結

▲ 華御結推出4日限定重磅優惠。

華御結最強優惠隆重登場，由3月21日起推出4天「皇牌御結日」，限定$12心動試食價讓客人嘆盡三大熱賣御結，其中長居人氣榜三甲位置、口感濃郁惹味的濃香蛋汁牛壽喜燒（原價 $22），更以超值優惠價登場，為大家送上一試難忘滋味。連同清新經典口味北海道產秋鮭三文魚（原價 $20）及紅雪蟹沙律（原價 $20），組成皇牌御結必試之選, 機會難逢。

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詳細優惠日期如下：

北海道產秋鮭三文魚（3 月 21 日及 22 日）

紅雪蟹沙律（3 月 21 日及 22 日）

濃香蛋汁牛壽喜燒（3 月 25 日及 26 日）

除了至抵 $12 試食優惠御結，華御結更追加驚喜優惠延續和風滋味時刻！

各分店於「皇牌御結日」會額外派發加碼折扣券：

加碼折扣一：惠顧滿 $50即減 $5優惠

加碼折扣二：惠顧任何產品即可獲「買任何 2 件御結減 $4」優惠券乙張，供下次購物使用

*以上兩項優惠適用至2024年4月10日，並不可與$12試食價優惠及其他優惠同步使用

$12心動試食價嘆盡3大人氣御結

北海道產秋鮭三文魚

試食價：$12（原價 $20）（3 月 21 日及 22 日）

秋鮭盛產於北海道，肉質細嫩鮮美，鹽燒後充滿鮮香鹹味，感覺清爽。魚肉亦蘊含豐富Omega-3，對心血管尤有益處，無論大人或小朋友都適合享用。

紅雪蟹沙律

試食價：$12（原價 $20）（3 月 21 日及 22 日）

生長於寒冷深海水域的紅蟹，蟹肉鮮甜彈牙，配上特製幼滑蛋黃醬，令蟹味更顯濃郁。

濃香蛋汁牛壽喜燒

試食價：$12（原價 $22）（3 月 25 日及26 日）

選用脂肪和紅肉比例平均的牛胸腹肉，啖啖肉汁香濃，細嫩彈牙。特別推介甜味更立體的新配方壽喜燒醬汁，加倍提升牛肉口感。

優惠條款及約束：

$12 試食價只限特定日子，每人限購2件，數量有限，售完即止。

優惠不可配餐及與其他優惠同時使用。

如有任何爭議，華御結保留最終決定權。

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