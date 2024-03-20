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日本親子遊｜關西鐵路3大JR Pass套票買一送一　玩盡京都/鳥取/岡山每日68元起

親子好去處 16:36 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

KKday推出關西鐵路3大JR Pass套票買一送一，最平每日68元起。（有關機構提供）

日本關西是港人旅遊熱門地點，必備最少一張JR Pass走勻不同景點。KKday今日推出「關西鐵路3大JR Pass套票買一送一快閃優惠」，除了玩盡熱門景點包括「日本環球影城」、「京都清水寺」、「奈良公園」等之外，更可遊覽日本最美三景之一「天橋立」，最平人均只需每日68元。優惠數量有限，送完即止！

最新影片推介：

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跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

關西廣域周遊券+岡山樂享周遊券買一送一

關西廣域鐵路使用範圍非常廣泛，除了關西的大阪、京都、神戶、奈良外，還能到達被譽為絕美景觀「日本三景」之一的「天橋立」及天然資源豐富的鳥取縣。如旅客想更深入西日本前往岡山、高松、城崎溫泉等地區，同一票券更能無限次搭乘區域內的JR山陽新幹線、特快列車、普通列車、JR 巴士及大部分私鐵到達相關景點，十分便利。

平常往返新大阪與岡山為例，2位成人需付22,000日圓（約1,154港元）乘坐山陽新幹線，而 KKday周遊券套票只需672港元即可以2名成人於指定時間內無限次乘搭。是次買一送一優惠除周遊券外，更包含岡山樂享周遊券，可遊覽岡山多個景點，旅客可在一星期內任選3個景點體驗，包括「Kawaii」起源地、著名岡山畫家及詩人—竹久夢二的美術館「夢二鄉土美術館」及江戶風情水鄉—「倉敷美觀地區」等。

【KKday 獨家買一送一】
關西廣域周遊券+ 岡山樂享周遊券買一送一
優惠價：人均$/68日

【KKday 買一送一】
關西廣域地區鐵路周遊 5 日券 + 和歌山樂享周遊券 1 Week Free Pass
優惠價：$672/2位，人均$68/日（原價：$787/位）

【KKday 限定84折優惠】
關西廣域鐵路周遊 5 日券＋Adventure World 入園券附 1000 円餐券
優惠價：$656/位，人均$131.2/日（原價：$778/位） 

東京櫻花2024｜日本櫻花季展開　最新開花預測+東京7大賞櫻景點

關西廣島周遊券+廣島樂享周遊券買一送一

另外，「關西廣島」JR Pass涵蓋了廣島相關區域，可前往位於廣島難得一見矗立在海中的紅色大鳥居——「日本三景」的另外一個打卡點「嚴鳥神社」。若想要體驗戰國時代的建築以及文化，可以前往日本百大名城之一的「廣島城」，使用KKday套票中的廣島樂享周遊券兌換搭乘郵輪渡輪前往遊。

【KKday 買一送一】
關西＆廣島地區鐵路周遊券 5 日劵＋廣島樂享周遊券 1 Week Free Pass
優惠價：$905/2位，人均$91/日（原價：$787/位）

【KKday 限定83折優惠】
關西＆廣島地區鐵路周遊券 5 日券＋廣島市瀨戶內海岸線 1 日周遊券
優惠價：$892/位，人均$178.4/日（原價：$1,074/位）

【KKday 買一送一】
關西＆北陸地區鐵路 7 日周遊券＋福井樂享周遊券 1 Week Free Pass
優惠價：$1,025/2 位，人均$74/日 

關西北陸JR Pass買一送一

而想從關西一路向北遊玩金澤、富山、黑部的旅客，可以選擇關西北陸鐵路周遊券。7日的周遊券可以盡情體驗當地文化、溫泉及自然景觀，特別推薦前往石川縣金澤市日本三大名園之一的「金澤兼六園」，享受漫步在日本江戶時代的庭園。近年來最受歡迎的景點立山黑部也是JR Pass 所包行程之一，除了知名「雪牆」外，更可以搭乘日本2024年底即將停運的「無軌電車」。

【KKday 買一送一】
關西＆北陸地區鐵路 7 日周遊券＋福井樂享周遊券 1 Week Free Pass
優惠價：$1,025/2位，人均$74/日

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責任編輯：林綺玲

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