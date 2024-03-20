削胃危機｜40歲男齋啡當水飲　日飲1公升心胸突刺痛致腸胃潰瘍【附咖啡因過量6大徵狀】

【咖啡/胃潰瘍/胃酸倒流/心臟痛】咖啡是不少人的精神食糧。台灣一名打工仔每天都會喝齋啡提神，每天可喝到1公升之多。後來他因為心胸刺痛求醫，發現腸胃嚴重潰瘍，遂揭發是3大飲食陋習惹禍。

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日飲1公升齋啡

綜合台媒報道，台灣一名40多歲林姓男子每天上班都會喝齋啡提神和紓壓，幾乎將咖啡當開水喝，有時每日可以喝掉1公升，偶爾搭配吃甜食。男子曾有胃酸倒流的問題，且心臟位置會不定期有刺痛感、胸口悶痛，下腹部亦偶爾有痛感。他以往曾進行心臟檢查，報告結果顯示無異狀。

而日前，他因突然胸悶、心臟刺痛求醫，經醫生檢查後，發現男子十二指腸嚴重潰瘍，腸壁有多處受到侵蝕，胃部也有輕微發炎與潰瘍，故先給予用藥治療。同時亦配合調整飲食與生活模式，如戒斷咖啡。兩個多月後，症狀已明顯有改善。

腸胃潰瘍3大因素+2飲食建議

膽胃腸科主治醫生彭彥鈞講述病例，男子本身有胃酸倒流問題，因為工作壓力過大，情緒緊繃促使胃酸分泌；吃東西太快，和過量喝咖啡，形成壓力性潰瘍與加劇胃酸倒流症狀。胃酸倒流會刺激胸口的食道產生灼熱感，故不少人會誤會是心臟出問題。他建議，胃酸倒流人士可從飲食和生活習慣著手改變：

應減少喝咖啡或茶，或含有較多咖啡因的飲料，因咖啡因會導致食道下端括約肌鬆弛造成胃酸倒流。

避免吃辣椒等刺激性食物。

6大症狀屬咖啡因過量

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook專頁上曾發文指出，早上喝咖啡對提神醒腦有一定效果，因咖啡所含的「咖啡因」屬中樞神經系統的興奮劑，可提升專注力和對抗疲勞。他建議每天攝取咖啡因不要超過300毫克，相當於約3杯中杯咖啡。若有以下6大症狀，就可能代表過量喝咖啡了。這時應減少或停止喝咖啡，有需要時要尋求醫生的幫助：

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責任編輯：羅嘉欣